Разговор о важном – со школьными олимпийцами

Общение проходило в формате дружеского чаепития, где каждый мог высказать свои предложения по развитию и расширению олимпиадного движения.

Учителя отмечали важность межпредметной коллаборации. Пришло время, когда преподаватель по одному предмету уже не может подготовить призера олимпиады, потому что олимпиадные вопросы не только выходят за рамки программы общеобразовательной школы, но и требуют знаний по нескольким, а то и по всем предметам, изучаемым в школе.

Школьники благодарили своих наставников, подчеркивали необходимость дополнительной подготовки сразу по нескольким предметам, расширении форм поддержки, а выпускники обещали привлечь к олимпиадному движению своих младших братьев и сестер.

- Мы учимся работать в команде в школе, учимся работать в команде в округе. Сегодня мы уже говорим о межуровневом взаимодействии. И в этом успех, чем бы вы не занимались. Командный подход и желание помочь друг другу обязательно дадут результат, – уверена Людмила Нещадим.

В этом учебном году свои силы в олимпиадном состязании попробовали более 27,5 тысяч учащихся Гатчинского округа. На региональный этап вышли 300 учеников, и 22 из них стали победителями. Лидеры по подготовке победителей и призеров – Гатчинская школа №9 и Гатчинская гимназия им. Ушинского – вошли в пятерку сильнейших школ Ленинградской области по олимпиадной подготовке.

Региональный этап Всероссийской олимпиады – результат большой работы учеников, педагогов и родителей и показатель готовности к новым вершинам. Семь школьников получили возможность проявить себя на заключительном, всероссийском этапе. По данным на 28 апреля четыре человека уже стали призерами. Это Надежда Есликовская (школа №11), экология; Анна Лушникова (гимназия им. Ушинского), технология; Андрей Красильников (лицей №3), география; Светлана Сыромятникова (гимназия им. Ушинского), литература.

- Благодарю всех педагогов и всю систему образования за поддержку наших олимпиадников. Многие из них пробуют свои силы сразу в нескольких направлениях, и это замечательно. Это говорит о многогранности их интересов и готовности развиваться. Мы живем в удивительное время – время испытаний, единения и новых возможностей. Я желаю каждому сохранять волю и целеустремленность на протяжении всей жизни. Успех – не случайность, а результат усилий. Важно не просто мечтать, а действовать, учиться и не останавливаться на достигнутом! – обратилась к участникам встречи Людмила Нещадим.

В обмене мнениями приняли участие заместитель главы администрации Павел Иванов, председатель комитета образования Марина Шутова, исполняющая обязанности директора Гатчинского районного методического центра Виктория Гурская, руководитель муниципального олимпиадного центра «Успех» Ольга Клименкова.

Центр «Успех», отвечающий за организацию и проведение олимпиад и работу с одаренными школьниками, успешно работает при структурном подразделении Центра информационных технологий в пос. Новый Свет. Как отметила Ольга Клименкова, система подготовки учащихся разноплановая и включает в себя несколько ступеней: от самоподготовки и подготовки с педагогами-наставниками в школьных олимпиадных центрах, программ углубленного изучения на базе центра «Успех» и регионального олимпиадного центра «Интеллект» до федерального образовательного центра «Сириус» и занятий с тренерами московских команд.

В 2024–2025 учебном году в Гатчинском округе наблюдался рост участия школьников во Всероссийской олимпиаде школьников на всех этапах.

Завершилась встреча церемонией вручения благодарностей и подарков. Плюс к этому за свои успехи ребята и их наставники получат денежную премию.

Татьяна Можаева