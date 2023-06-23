Ленинградцев приглашают на заводы ЛНР

В ходе телемоста предприятия ЛНР пригласили на работу жителей Ленобласти и Волгограда. О себе и своих вакансиях рассказали Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» (разработка и производство трубопроводной арматуры), Луганский авиационный ремонтный завод (капитальный ремонт авиационных силовых установок и агрегатов), Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского (производство комплектующих для тепловозов, ковка, прессование, штамповка, литье стали, механическая обработка металлических изделий, производство изделий из проволоки, цепей и пружин), Южный горно-металлургический комплекс и Стахановский завод ферросплавов (производство чугуна, стали и ферросплавов).

Соискатели, рассматривающие для себя возможность переезда в ЛНР, смогли напрямую пообщаться с работодателями и задать им все интересующие вопросы о вакансиях и условиях труда.

По словам председателя комитета по труду и занятости Ленобласти Аллы Астратовой, проходящая сегодня Всероссийская ярмарка трудоустройства – отличный инструмент для поиска кадров и развития карьеры. Такие мероприятия позволяют людям с разным опытом и знаниями найти работу, соответствующую их ожиданиям. Собеседования, мастер-классы, тренинги, карьерные консультации, безусловно, помогут соискателям найти работу, к которой они стремятся, а работодателям привлечь заинтересованных кандидатов. Благодаря федеральному масштабу ярмарки трудоустройства, новые возможности открываются перед теми гражданами, которые готовы переехать в другой регион и работать там.