Ленобласть поддерживает земских учителей

Поддержку учителей обсудили сегодня на встрече главы региона с депутатами Законодательного Собрания.

«Нам важно, чтобы хороших учителей в Ленобласти становилось больше. Предлагаю выделять из бюджета региона средства на программу «Земский учитель». На каждый выделенный федеральным Минпросвещения рубль область с 2024 года добавит столько же», — предложил Александр Дрозденко. Областные парламентарии поддержали предложение.

С 2020 года Ленинградская область начала реализацию федеральной программы «Земский учитель». В 2023 году состоялся конкурсный отбор по программе, благодаря которому с 1 сентября 7 высококвалифицированных педагогов из разных регионов страны приедут учить ребят из деревень и поселков Ленинградской области. Победители конкурса получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей и муниципальное служебное жилье.

В регионе есть и другие меры поддержки учителей: ежегодная единовременная выплата молодым педагогам, разовая выплата выпускникам, денежная компенсация расходов на оплату жилья, отопления и освещения. Кроме того, на муниципальном уровне молодым педагогам оказывают иные меры социальной поддержки, среди которых – предоставление жилья. Количество муниципальных служебных квартир, предоставленных работникам образовательных организаций, сейчас составляет 380.