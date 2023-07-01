«Знаете, каким он парнем был?»: памяти Даниила Чистякова

Мы снова живём во времена грозные и печальные — времена, когда для многих наших семей слово «война» перестало быть чем-то абстрактным. В таких семьях со слезами и надеждой отправляют на фронт своих мальчиков и мужчин, а потом ждут, затаив дыхание, любой весточки «оттуда». Но, увы, не всегда эти вести приносят радость...

В каждом поселении Гатчинского района уже есть такие семьи и уже есть свои герои. Кто-то из них продолжает сражаться на фронтах СВО, кто-то вернулся домой после ранения. А кто-то отдал свою жизнь, защищая всех нас...

Сегодня наш рассказ об одном из таких героев — о жителе села Рождествено Данииле Чистякове.

Есть такая профессия — спасать и защищать

«Дани больше нет» - эта коротенькая фраза появилась 19 июня 2022 года на странице ВКонтакте его бабушки, Ирины Чистяковой. Эти простые и страшные слова потрясли тогда до глубины души многих. Потрясли они и меня.

Мы с Ириной встречались, переписывались. Она всегда очень близко принимала к сердцу всё, что происходило все эти последние годы на Донбассе, болела за дончан и поддерживала меня, уроженку Донецка, в моих поездках туда. Ирина рассказывала о Дане — немного, только то, что можно было рассказать. И я очень хорошо представляла его себе с её слов, невольно называя его про себя «наш Даня», «мальчик Даня», «наш мальчик». А потом Дани не стало...

Даниил Чистяков родился и всю свою недолгую жизнь прожил в селе Рождествено. Учился в Рождественской школе, закончив её в 2016 году. Поступил в Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж и закончил его уже после службы в армии, получив специальность спасателя. Похоже, спасателем ему суждено было быть едва ли не самого детства и до конца своей жизни...

Служил Даня в рядах Военно-морского флота России. Есть и фото того времени: стройный, юный моряк Балтийского флота в бескозырке и белоснежной форме на фоне грозных стальных кораблей...

В ноябре 2021 года Даниил написал заявление на военную службу по контракту. Как и всех другим, ему пришлось пройти очень жёсткий отбор по физподготовке. Он очень переживал, что не пройдёт эти испытания, но взяли его сразу, с первого раза.

Как только началась СВО, Даниил отправился на фронт — защищать жителей Донбасса, защищать всю Россию.

На фотографиях - улыбчивый, хороший такой русоволосый парнишка, который навсегда останется юным для своих родных, близких, друзей. Но мы знаем, что за недолгие месяцы своей воинской службы он успел стать настоящим мужчиной, защитником своей Родины. Настоящим воином, «жизнь положившим за други своя».

18 июня 2022 года разведчик-санитар группы специального назначения Даниил Николаевич Чистяков героически погиб при исполнении специальных задач. Указом президента Российской Федерации от 6 августа 2022 года он посмертно награжден орденом Мужества — за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга. Посмертно...

Барышня и хулиган

На самом деле хулиганом Даня, конечно же, не был. Просто рядом с ним с самого детства находилась девочка, с которой он мог быть сильным, смелым и добрым. Сейчас эта девочка уже выросла и повзрослела. В её жизни, наверное, происходит много важных и серьёзных событий. Но кажется, что Даня для неё жив. Он всегда где-то рядом с ней, иначе откуда бы появились такие тёплые воспоминания, которые Анна Завьялова и её мама старательно записывали. С их разрешения приведём здесь фрагменты этих записей.

Анна Завьялова:

«Бывают люди, с детства отличающиеся от других. Какой путь ожидает их? Нам не дано этого знать заранее, лишь потом, оглядываясь назад, будем вспоминать мгновения.

Когда я вспоминаю Даню, мне всегда хочется улыбаться — такой поток света, жизни и энергии исходил от него всегда. В детстве это был очень смелый и решительный хулиган. Он ничего не боялся и был очень добрым, не мог долго сидеть спокойно и всегда спешил помочь или защитить. Эти качества остались с ним на всю жизнь, они и определили его путь.

Мы познакомились в Брянской области во время фольклорной экспедиции, когда нам было по десять лет, и с тех пор он навсегда остался в моём сердце. Воспоминания детства, как отдельные картинки, украшают мою жизнь сейчас.

Вот тёплый августовский вечер. Все ребята ушли играть в футбол, а я не умею и не люблю, мне лучше одной в тишине. У стены санатория насыпана огромная куча песка: конечно, мне сразу хочется что-то построить. Я начинаю строить дворец для своей придуманной сказочной принцессы, одиноко бродящей по холмам, и тут появляется этот новенький мальчик Даня. Он молча подсаживается рядом и помогает мне строить. И так, почти в полной тишине, гора постепенно обрастает сказочными замками с причудливыми башенками и запутанными переходами… Я придумываю формы, а он помогает мне их воплотить.

В другой картинке мы в деревне. На лугу стоит лошадь, настоящая большая коричневая лошадь, цепь от уздечки уходит в землю. Мы гладим тёплые бока лошадки, доверчиво стоящей около нас. Ещё через мгновение Даня поднимает меня, подсаживает, и вот я уже ногами чувствую широкие тёплые лошадиные бока. И такое счастье внутри! Лошадь чинно проходит со мной круг, насколько позволяет цепь, Даня идёт рядом, а потом снимает меня...

Однажды, в каком-то нашем хулиганстве я бежала за ним, а он перепрыгивал через забор и задел мою руку. У меня на пальце было детское колечко с яблочком, оно загнулось и поцарапало мне руку. Я ужасно обиделась и стала ругаться на Даню, а он молча подошёл, снял колечко, выпрямил его и отдал. Я так удивилась тогда, как легко он может просто взять и сделать, исправить.

А самой яркой картинкой стало наше возвращение в поезде. Нам тогда раздали по две конфеты в дорогу, а в конфетах были переводные картинки на кожу. Даня тогда ушёл к ребятам, а через некоторое время вернулся с целым ворохом картинок и подарил мне. Я выбрала розу, и Даня перевёл мне её на руку. А остальные картинки до сих пор хранятся у меня…

Я так хотела показать ему эти картинки. Один раз мы говорили по видеосвязи. Я была не дома и сказала ему: «Напомни мне, чтоб завтра я тебе кое-что показала». А он так серьёзно на меня посмотрел и говорит: «Завтра меня может уже не быть».

Потом не было связи, а в следующий звонок я уже была готова, но вдруг возникли помехи, и он только успел мне сообщить: «Вызов у нас. Позже наберу». И исчез. Так и не успела показать, что хранила…»

Зрячее сердце

В той фольклорной экспедиции от Школы русской традиционной культуры «Горница» была и мама Ани, Светлана Завьялова. Она сразу обратила внимание на Даню.

Светлана Завьялова:

«Это был необычный мальчик. Вернее, такой классический мальчик. Настоящий. О таких я читала в детстве в книгах Владислава Крапивина. И не думала, что такие бывают в реальности...

Тем летом у Дани очень выгорели волосы и смешно топорщились, а когда он подпрыгивал, они прыгали тоже. А прыгал и бегал он постоянно. Его трудно было сфотографировать. Но иногда удавалось. Сразу скажу, что бегал и прыгал он всегда по делу. Ему тогда было 10 лет, как и Ане. Но он как-то незаметно для себя становился центром любого ребячьего события, хотя там было много старших ребят. Он был очень внимательным. Даже на всякие мелочи. Если что-то происходило, кому-то было больно и грустно. Чутье такое. Зрячее сердце, наверное...

Моя Аня — такая классическая девочка. По образцу начала ХХ-го века. Платьица, сумочки, платочки. А тут я её не узнавала. Она носилась, прыгала, лазила через заборы... Они дрались! Ах, как они дрались с Даней! Мощно, но беззлобно. Как они хохотали в эти моменты! Я любовалась ими. Учительница Ани в «Горнице», которая и позвала Даню в эту фольклорную экспедицию, тоже любовалась и говорила: «Классика: барышня и хулиган»....

На обратном пути из Брянска Даня сильно по-хорошему удивил меня. Мы оказались с ним в одном купе. Я застелила свою постель, уступила место Ане. Она взялась за подушку. Даня решительно отобрал подушку и сказал: «Сядь, я сам все сделаю». Он так быстро и ловко застелил постель, без единой морщинки, это было невероятно! Я подумала тогда: «Как военный». Он мне показался очень взрослым. Очень надежным. Мы же такие тревожные существа. А ему я бы могла доверить Аню. Тогда подумалось так. И, казалось, вся жизнь впереди...

Потом мы приезжали в Рождествено - туда, где Даня родился и жил. Мы бывали на литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Там мне удалось сфотографировать его с мячом у храма...

В прошлом году, в июне мы собирались в лагерь. Анюта складывала вещи в чемодан. Позвонил Даня. Анюта сказала про лагерь. Звала его в отпуске приехать в Карелию. Отпуск ожидался совсем скоро. Поговорили мало. Он велел Ане жить и радоваться жизни. А на следующий день он погиб...»

День тихой школы

10 марта 2023 года в православный центр «Родник» при Спасо-Парголовском центре в Петербурге, где Анна и Светлана Завьяловы занимаются с детьми, приехали бойцы СВО — друзья и сослуживцы Даниила Чистякова. Бойцы встретились с воспитанниками центра и рассказали им — о войне, о патриотизме, о боли, о Дане. На столе в большом классе, где проходила встреча, стояла фотография Даниила Чистякова.

Светлана Завьялова:

«Сегодня в «Роднике» был день тихой школы. Я такими наших ребят еще никогда не видела. Как они слушали! Какие вопросы они задавали! В принципе, мы так и задумали. Хотелось поделиться с нашими детками, хотелось, чтобы они коснулись настоящего. Настоящей боли. Настоящего патриотизма. Всё настоящее, на самом деле, спокойное. Немногословное. Суровое и доброе. Даня таким был. Такие и его друзья – Алексей и Роман.

В своём рассказе Алексей провёл исторические параллели с Великой Отечественной войной. Рассказал о погибших друзьях. И о Дане, о том, как он погиб. Даня погиб геройски. Как жил, однозначно и ярко, так и погиб. Разом шагнув в бессмертие...»

Вот что ещё рассказали о Дане его сослуживцы:

«Даниил всегда был смелым, храбрым и отважным воином. На задания шёл со смелыми чувствами и уверенностью, что боремся за правду, за Россию, за будущее... Он был очень надёжным другом, всегда относился с пониманием и старался помочь. Приходил на выручку, невзирая на опасность для жизни. Человек с большой буквы. С ним было как за каменной стеной. В коллективе все его уважали. Командиры - как человека, готового выполнить любой приказ и встать на защиту Родины. А коллектив бойцов в роте - в первую очередь, как человека, готового прийти на помощь в любой момент.

Даниил Чистяков погиб при выполнении боевого задания. От командования была поставлена задача - взять опорный пункт в лесопосадке. Когда она планировалась, командиром группы назначил Даниила - как самого ответственного и подготовленного.

В ходе выполнения боевой задачи группа под командованием Даниила поднялась на высоту 1100 метров в лесопосадке, где обнаружили вражеский опорный пункт. Вступили в переговоры, пытаясь уговорить сдаться в плен. После отказа сдаваться враг открыл огонь на поражение. Завязался ожесточённый бой, в ходе которого противник вызвал миномётный обстрел группы. В ходе вражеского миномётного обстрела был убит командир Даниил Николаевич Чистяков...

Память

19 июня 2023 года во дворе Рождественской школы собралось много людей — родные и близкие Дани, его односельчане, представители власти, священнослужители, учителя, дети. Даниила Чистякова вспоминали со слезами на глазах. Когда сняли покрывало с мемориальной доски, люди замерли — таким близким и живым показался всем изображённый на полированном мраморе юноша.

В этой школе Даниил учился с 2005 по 2016 годы.

- На мемориальной доске его имя звучит сухо и официально: Даниил Николаевич Чистяков, - говорит классный руководитель Дани, Светлана Ивановна Иванникова. - Так его называли и тогда, когда вручали ему аттестат об окончании школы семь лет назад. А нам он запомнился Даней, Данькой, веселым мальчишкой, иногда способным и на шалости. Но в любом случае это был очень надежный, верный, нужный человек, который всегда был готов прийти на помощь. И мы его запомнили именно таким...

Семья Даниила Чистякова — прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы села Рождествено. Даня тоже часто бывал в этой церкви, помогая прислуживать священникам в алтаре.

- Глядя на войну, которая сейчас идет, я верю, что гибель самых молодых, самых лучших наших ребят — это жертва во имя мира, - говорит иерей храма Рождества Пресвятой Богородицы, отец Дионисий. - Не будем забывать, что мир не добывается сам по себе, за него нужно сражаться. Жертва наших ребят не напрасна: ничего не бывает без страданий, без пота, без потерь... В жертву приносятся лучшие, и Даня был одним из таких — из лучших. Я запомнил его немного застенчивым, каким-то внутренне чистым, даже немного робким. У него была живая душа...

Погибая на поле сражения, воины-мученики сразу уходят в рай. Сейчас мы грустим и печалимся, а Даня там, в Царствии Божием, радуется. Нет большей любви, как если кто душу положит за своих друзей. Даня погиб за нас. Это высшая жертва, которую может принести человек... Я надеюсь, что эта война поможет нам очнуться от забвения прошлого. Нам очень важно сохранять дух Великой Отечественной войны. К сожалению, мы живем в такое время, когда с малых лет важно быть готовым ко всему, и к войне тоже. Сейчас наша страна очищается мистическим образом. Нам всем нужно быть вместе: только тогда наша Россия будет настоящей страной — великой, сильной и благополучной...

От автора. Мне нелегко было писать эту статью. Даниил Чистяков защищал Донбасс — мою Родину. Моя родная, многострадальная донецкая земля полита и его святой кровью. Вечная память и вечная благодарность тебе, наш мальчик Даня. И горячая благодарность тем, кто помогал тебе взрослеть и становиться настоящим человеком...

Юлия Лысанюк