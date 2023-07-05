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Семейные ценности

Крепкая демография начинается с традиционных семейных ценностей – уверены в управлении ЗАГС Ленинградской области

Рубрики:  Общество

В 2023 году ленинградцы стали чаще регистрировать браки и рождение детей. Этой приятной информацией накануне Дня семьи, любви и верности с нами поделилась начальник управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова.

 

Свадебная пора

Ольга Леонидовна, подошло к концу первое полугодие. Можно ли уже подвести предварительные итоги в работе ЗАГС?

– В данный момент мы ещё подсчитываем итоговые данные. Последний день полугодия выпал на пятницу – в ЗАГСах региона было много свадеб и регистраций рождений. Но уже сейчас можно сказать, что результаты – позитивные. Примерно на 15% выросло число браков по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Если говорить о рождаемости, то число регистраций увеличилось где-то на 5-6%.

Сейчас как раз лето – горячая пора. А значит статистика будет только расти?

– Действительно, лето — это любимый сезон у наших молодожёнов. С июня по сентябрь нагрузка на органы ЗАГС традиционно возрастает. Хотя есть ещё и феномен «красивых чисел». Например, в этом году очень популярной у молодожёнов была дата 03.03.23. Вроде бы март, межсезонье, а у нас зарегистрировалось более 100 пар! Хотя обычно по всей Ленобласти за неделю регистрируется порядка 50-60 браков. Популярным оказалось и число 23.06.23 – видимо, всех привлекла магия «зеркального числа».

– А какие имена популярны молодых родителей сегодня?

– Вот уже более 10 лет самым популярным мужским именем в Ленинградской области оставалось имя Артём. Но в этом году ситуация немного изменилась. На первое место по популярности вышел Александр, следом за ним – Михаил. У девочек лидирует София. В прошлом году в топ-3 также входили Ева и Василиса, а сейчас их опережают Анна и Мария.

– Самая популярная рубрика в ваших социальных сетях – это редкие и оригинальные имена младенцев. Чем удивили молодые родители в этом году?

– Среди редких имён можно встретить простые, традиционные русские имена. Например, Наталья или Ольга. Почему-то сейчас их выбирают совсем нечасто. В то же время у молодых родителей определённо присутствует фантазия. Например, в Ленобласти живёт сразу несколько мальчиков с романтичным именем Север. А ко Дню космонавтики мы насчитали целую плеяду маленьких «звёздочек». Луна, Венера, Океана. С девочками вообще вариантов очень много. Есть весенние имена – Весна, Марта, Мая, есть «цветочные» – например, Розалина или Жасмин. Всегда приятно встретить редких по нынешним временам Аркадия, Валентина, Зою и Клавдию.

 

Праздник для всей страны

– Как Ленобласть будет отмечать День семьи, любви и верности?

– Очень приятно, что с прошлого года эта дата, которую мы отмечаем уже 15 лет, приобрела официальный статус государственного праздника. Ежегодно 8 июля во всех районах Ленобласти проходят торжественные мероприятия, в которых активно участвуют местные отделения ЗАГС. Хорошей традицией для нас стало чествование юбиляров супружеской жизни. Если среди ваших родных есть пары-долгожители, то они могут обратиться в нашу организацию. Семью соберут в торжественной обстановке, в их честь устроят настоящий праздник. Вместе с внуками и правнуками юбиляры вспомнят свою свадьбу, расскажут о лучших моментах жизни. Отличный повод собраться и показать пример семейных ценностей молодому поколению.

– Тем более, в этом году 8 июля выпадает на субботу: отличный день для праздника!

– Да, мы уже получили немало заявок на чествование юбиляров. В то же время все ЗАГСы в эту субботу будут работать, регистрировать браки. За 7 и 8 июля ожидается порядка 300 церемоний регистрации в регионе.

– Планируются ли какие-то особые мероприятия?

– Наша организация 7 июля принимает участие в крупной международной выставке архивных документов «Портрет семьи в интерьере времени», организатором которого является Архивное управление Ленинградской области. Мы предоставили туда ценные экспонаты – архивные документы до 1926 года. Люди смогут увидеть в стенах Областного архива в Выборге, как выглядели церковные метрические книги, бланки свидетельств и даже исторические свадебные платья. А ещё мы воспроизвели образ регистратора 80-х годов прошлого века. Например, тогда каждый регистратор носил геральдическую цепь со знаком – их мы смогли сохранить!

8 июля во Всеволожске в Доме культуры состоится областной праздник «День семьи, любви и верности», для которого мы подготовили отдельную выставку «Там, где рождается семья». Экспозиция состоит из нескольких зон: рабочее место специалиста советского ЗАГСа, выставка свадебной моды, приданое и игрушки нашей старины. Мы смогли сохранить целый сундук с приданым: рушники, старинные салфетки, даже прялка – чего в нём только нет! В дальнейшем планируем отправить эту выставку по всей Ленинградской области. Уверены, что она будет очень востребована.

 

Важная работа

– Хочется узнать больше о вашей работе. Как, например, за последнее время изменилась церемония регистрации брака?

Основные свадебные традиции остались теми же, меняются лишь детали. Например, раньше специально для регистраторов шили одежду единого образца. Сейчас просто остались требования к образу сотрудника – официальный, строгий костюм или платье. Молодожёны должны видеть, что перед ними стоит представитель власти. Сохранились главные символы торжества: марш Мендельсона, убранство зала, флаг и герб страны. Да, молодёжь может проявить фантазию – например, прийти в каких-то тематических образах. Но мы сами работаем в традиционном стиле. Конечно, есть и обмен кольцами, хотя он необязателен, пара может отказаться от колец. Как и свидетели на свадьбе – сегодня это элемент традиции, скорее просто помощники молодожёнов, чем официальные лица.

– Регистратор – это тяжёлая работа?

Это большой труд – физический и эмоциональный. Мы понимаем, какое ответственное решение приняли молодожёны, пропускаем их эмоции через себя. Наши гости могут плакать, смеяться, а сотрудникам важно держать лицо и осанку. Хотя мы, конечно, тоже переживаем!

– ЗАГС – это не только свадьбы и рождения. Какие ещё услуги вы предоставляете?

Мы очень много работаем с архивными документами, наше ведомство ведёт важную электронную базу, в которую входят все актовые записи, составленные с 1 января 1926 года.

У нас люди получают справки и свидетельства, меняют имена, фамилии и отчества, устанавливают отцовство, регистрируют усыновление (удочерение). Даже простая процедура регистрации рождения на самом деле включает в себя много нюансов. Например, если родители – иностранные граждане, то важно правильно перевести все документы. В некоторых случаях может потребоваться процедура установления отцовства. Жизненные ситуации бывают очень разные, и мы обязаны уметь на них реагировать. Не говоря о том, что даже путаница с буквой «ё» и «е» в документах может стать большой проблемой!

– А с какими ещё вопросами могут обратиться к вам ленинградцы?

Многие через нас ищут родственников. Кто-то составляет фамильное древо, кто-то подтверждает родство. В своих социальных сетях мы постоянно отвечаем на вопросы о том, как правильно составить тот или иной акт гражданского состояния, какой перечень документов нужен по конкретной услуге. Даже рубрику такую «Вопрос – Ответ» создали. Всегда ждём ленинградцев на страничке https://vk.com/zags_47. Подписывайтесь – мы готовы ответить и на ваши вопросы!

 

Беседовал Алексей Астапчик

Фото автора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 