Семейные ценности

В 2023 году ленинградцы стали чаще регистрировать браки и рождение детей. Этой приятной информацией накануне Дня семьи, любви и верности с нами поделилась начальник управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова.

Свадебная пора

– Ольга Леонидовна, подошло к концу первое полугодие. Можно ли уже подвести предварительные итоги в работе ЗАГС?

– В данный момент мы ещё подсчитываем итоговые данные. Последний день полугодия выпал на пятницу – в ЗАГСах региона было много свадеб и регистраций рождений. Но уже сейчас можно сказать, что результаты – позитивные. Примерно на 15% выросло число браков по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Если говорить о рождаемости, то число регистраций увеличилось где-то на 5-6%.

– Сейчас как раз лето – горячая пора. А значит статистика будет только расти?

– Действительно, лето — это любимый сезон у наших молодожёнов. С июня по сентябрь нагрузка на органы ЗАГС традиционно возрастает. Хотя есть ещё и феномен «красивых чисел». Например, в этом году очень популярной у молодожёнов была дата 03.03.23. Вроде бы март, межсезонье, а у нас зарегистрировалось более 100 пар! Хотя обычно по всей Ленобласти за неделю регистрируется порядка 50-60 браков. Популярным оказалось и число 23.06.23 – видимо, всех привлекла магия «зеркального числа».

– А какие имена популярны молодых родителей сегодня?

– Вот уже более 10 лет самым популярным мужским именем в Ленинградской области оставалось имя Артём. Но в этом году ситуация немного изменилась. На первое место по популярности вышел Александр, следом за ним – Михаил. У девочек лидирует София. В прошлом году в топ-3 также входили Ева и Василиса, а сейчас их опережают Анна и Мария.

– Самая популярная рубрика в ваших социальных сетях – это редкие и оригинальные имена младенцев. Чем удивили молодые родители в этом году?

– Среди редких имён можно встретить простые, традиционные русские имена. Например, Наталья или Ольга. Почему-то сейчас их выбирают совсем нечасто. В то же время у молодых родителей определённо присутствует фантазия. Например, в Ленобласти живёт сразу несколько мальчиков с романтичным именем Север. А ко Дню космонавтики мы насчитали целую плеяду маленьких «звёздочек». Луна, Венера, Океана. С девочками вообще вариантов очень много. Есть весенние имена – Весна, Марта, Мая, есть «цветочные» – например, Розалина или Жасмин. Всегда приятно встретить редких по нынешним временам Аркадия, Валентина, Зою и Клавдию.

Праздник для всей страны

– Как Ленобласть будет отмечать День семьи, любви и верности?

– Очень приятно, что с прошлого года эта дата, которую мы отмечаем уже 15 лет, приобрела официальный статус государственного праздника. Ежегодно 8 июля во всех районах Ленобласти проходят торжественные мероприятия, в которых активно участвуют местные отделения ЗАГС. Хорошей традицией для нас стало чествование юбиляров супружеской жизни. Если среди ваших родных есть пары-долгожители, то они могут обратиться в нашу организацию. Семью соберут в торжественной обстановке, в их честь устроят настоящий праздник. Вместе с внуками и правнуками юбиляры вспомнят свою свадьбу, расскажут о лучших моментах жизни. Отличный повод собраться и показать пример семейных ценностей молодому поколению.

– Тем более, в этом году 8 июля выпадает на субботу: отличный день для праздника!

– Да, мы уже получили немало заявок на чествование юбиляров. В то же время все ЗАГСы в эту субботу будут работать, регистрировать браки. За 7 и 8 июля ожидается порядка 300 церемоний регистрации в регионе.

– Планируются ли какие-то особые мероприятия?

– Наша организация 7 июля принимает участие в крупной международной выставке архивных документов «Портрет семьи в интерьере времени», организатором которого является Архивное управление Ленинградской области. Мы предоставили туда ценные экспонаты – архивные документы до 1926 года. Люди смогут увидеть в стенах Областного архива в Выборге, как выглядели церковные метрические книги, бланки свидетельств и даже исторические свадебные платья. А ещё мы воспроизвели образ регистратора 80-х годов прошлого века. Например, тогда каждый регистратор носил геральдическую цепь со знаком – их мы смогли сохранить!

8 июля во Всеволожске в Доме культуры состоится областной праздник «День семьи, любви и верности», для которого мы подготовили отдельную выставку «Там, где рождается семья». Экспозиция состоит из нескольких зон: рабочее место специалиста советского ЗАГСа, выставка свадебной моды, приданое и игрушки нашей старины. Мы смогли сохранить целый сундук с приданым: рушники, старинные салфетки, даже прялка – чего в нём только нет! В дальнейшем планируем отправить эту выставку по всей Ленинградской области. Уверены, что она будет очень востребована.

Важная работа

– Хочется узнать больше о вашей работе. Как, например, за последнее время изменилась церемония регистрации брака?

– Основные свадебные традиции остались теми же, меняются лишь детали. Например, раньше специально для регистраторов шили одежду единого образца. Сейчас просто остались требования к образу сотрудника – официальный, строгий костюм или платье. Молодожёны должны видеть, что перед ними стоит представитель власти. Сохранились главные символы торжества: марш Мендельсона, убранство зала, флаг и герб страны. Да, молодёжь может проявить фантазию – например, прийти в каких-то тематических образах. Но мы сами работаем в традиционном стиле. Конечно, есть и обмен кольцами, хотя он необязателен, пара может отказаться от колец. Как и свидетели на свадьбе – сегодня это элемент традиции, скорее просто помощники молодожёнов, чем официальные лица.

– Регистратор – это тяжёлая работа?

– Это большой труд – физический и эмоциональный. Мы понимаем, какое ответственное решение приняли молодожёны, пропускаем их эмоции через себя. Наши гости могут плакать, смеяться, а сотрудникам важно держать лицо и осанку. Хотя мы, конечно, тоже переживаем!

– ЗАГС – это не только свадьбы и рождения. Какие ещё услуги вы предоставляете?

– Мы очень много работаем с архивными документами, наше ведомство ведёт важную электронную базу, в которую входят все актовые записи, составленные с 1 января 1926 года.

У нас люди получают справки и свидетельства, меняют имена, фамилии и отчества, устанавливают отцовство, регистрируют усыновление (удочерение). Даже простая процедура регистрации рождения на самом деле включает в себя много нюансов. Например, если родители – иностранные граждане, то важно правильно перевести все документы. В некоторых случаях может потребоваться процедура установления отцовства. Жизненные ситуации бывают очень разные, и мы обязаны уметь на них реагировать. Не говоря о том, что даже путаница с буквой «ё» и «е» в документах может стать большой проблемой!

– А с какими ещё вопросами могут обратиться к вам ленинградцы?

– Многие через нас ищут родственников. Кто-то составляет фамильное древо, кто-то подтверждает родство. В своих социальных сетях мы постоянно отвечаем на вопросы о том, как правильно составить тот или иной акт гражданского состояния, какой перечень документов нужен по конкретной услуге. Даже рубрику такую «Вопрос – Ответ» создали. Всегда ждём ленинградцев на страничке https://vk.com/zags_47. Подписывайтесь – мы готовы ответить и на ваши вопросы!

Беседовал Алексей Астапчик

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