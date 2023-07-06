Как принять душ с 50 мл воды?

Наборы, называемые «сухим душем», есть в продаже. Можно купить на маркет-плейсах в интернете. Но как только товар начал пользоваться спросом, продавцы подняли цену – до 150 рублей за пакет. И это при крайне низкой себестоимости.

Добровольцы, члены общественных объединений, помогающих нашим военнослужащим, изготавливают «сухой душ» самостоятельно – и отправляют в зону СВО. Себестоимость каждого набора не превышает 15 рублей.

5 июля депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Олег Белов, Сергей Коняев и Людмила Тептина, а также депутат города Гатчины Александр Свердлин и председатель совета гатчинских предпринимателей Алексей Пономарев собрались в региональной приемной «Единой России», чтобы ознакомиться с технологией производства «сухого душа» и организовать помощь изготовителям.

Мастер-класс провели представительницы женсовета Бугровского поселения Всеволожского района – Марина Старовойтова и Мария Юдина. Вместе с членами женсовета, активными жителями – взрослыми и детьми – они занимаются организацией помощи военнослужащим, в том числе плетением маскировочных сетей, и освоили производство «сухого душа». Оптом закупают материалы и за день делают 1000 наборов.

…«Сухой душ» востребован там, где нет воды. Для его изготовления требуется небольшой кусок дорнита плотностью 200-250 мг – садового укрывного материала и капля концентрированной очищающей пены для тела.

Как рассказала Мария Юдина, дорнит имеет небольшой абразивный слой, хорошо впитывает и очищает. Его используют даже в госпитальных губках, чтобы стереть засохшую кровь. Концентрированная пена не содержит воды, и набор в запечатанном полиэтиленовом пакетике не будет плесневеть. Для активации «сухого душа» требуется не более 50 мл воды.

Как делается «сухой душ»?

Рулон дорнита нарезается прямоугольниками – размером с небольшую мочалку. Каждый кусок нужно сложить в несколько раз, капнуть на него шприцом концентрированную моющую жидкость – около 3 мл, чтобы дорнит пропитался, положить в специальный маленький пакетик и заклеить. Получается компактный набор, который можно носить в кармане. К «сухому душу» прилагается два одноразовых полотенца. Чтобы помыться, нужно извлечь губку из пакетика, смочить, добавив максимум 50 мл, и несколько раз сжать – образуется очень обильная пена. Можно намылиться целиком и вытереть пену одноразовыми полотенцами. Смывания не требуется.

Бойцы используют этот «душ» и для мытья, и как сухой шампунь, и как средство для бритья. В отсутствие полноценного душа или бани – реальный выход из положения, о чем свидетельствуют видео, которые присылают наши военные – с благодарностью волонтерам.

Участники мастер-класса изучили вопрос, под руководством мастеров изготовили наборы «сухого душа» самостоятельно и обсудили, как помочь добровольцам. Было решено коллективно собрать денежные средства для закупки расходных материалов, чтобы новая партия «сухого душа» отправилась из Гатчины с ближайшей машиной гатчинского «Летучего отряда» в зону СВО.