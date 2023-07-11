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Безопасное купание

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при купании и пользовании плавательными средствами. Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи, несоблюдение правил безопасного поведения.

Рубрики:  Общество

На водоемах запрещается:

  • Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими и запрещающими аншлагами (щитами) "КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!";
  • детей без надзора взрослых;
  • купание в необорудованных, незнакомых местах;
  • подплывать к моторным, весельным лодкам и к другим плавсредствам;
  • прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и других плавательных средствах без надзора взрослых и в ветряную погоду;
  • нырять и долго находиться под водой;
  • долго находиться в холодной воде;
  • купаться на голодный желудок;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • приводить с собой собак и др. животных.

Меры безопасности при купании:

  • купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева;
  • прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений;
  • постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы);
  • не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов;
  • температура воды должна быть не ниже 19°, причём, время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 минут;
  • продолжительность купания в воде более 21° - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - меньше;
  • лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, чтобы не допустить переохлаждения;
  • опасно прыгать или резко входить в воду после длительного пребывания на солнце. При охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой остановку дыхания, сердца;
  • если вас подхватило течение, двигайтесь по диагонали к ближайшему берегу;    
  • не купаться в воде при температуре ниже +18°С;  
  • во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе;
  • не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде;
  • не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся

Наиболее известные способы отдыха на воде:

  • лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и помогая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а затем после паузы - медленный выдох;
  • если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя за большой палец, а затем распрямить ее;
  • если не имеешь навыка в плавании, не следует заплывать за границы зоны купания, это опасно для жизни;
  • не умеющим плавать, купаться необходимо только в специально оборудованных местах глубиной не более 1-1,5 метра!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района, предупреждает, что только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду!

 