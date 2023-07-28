МФЦ Ленобласти и Центр соцзащиты ― на связи с ленинградцами

31 июля, в 15.00, на связи с жителями области будут исполняющая обязанности директора Ленинградского областного «Центра соцзащиты населения» Дарья Аюкова и директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов.

Прямые эфиры «Директор МФЦ – на связи!» проходят по понедельникам, посмотреть выпуск можно по ссылке.

Обратиться с вопросом на горячую линию можно любым из предложенных способов: по телефону (812)775-47-78 (начиная с 15-15), отправить сообщение в социальные сети МФЦ, а также подключиться к трансляции из интернет-приемной в любом подразделении МФЦ Ленинградской области. Вопросы на горячую линию принимаются до эфира, во время трансляции или после прямого эфира.