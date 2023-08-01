Президентская библиотека – ко дню рождения Ленинградской области

В Год Команды Знаний в 47-м регионе, который совпадает с объявленным в России Годом педагога и наставника, мероприятия в Тосно будут объединены темой знаний и образования.

В фонде Президентской библиотеки можно ознакомиться с фотографиями и открытками, рассказывающими об истории и достопримечательностях тосненской земли.

Живописные места вблизи Тосно – реки Тосна и Саблинка, крупнейшие в регионе водопады и пещеры с подземными лабиринтами и озерами – всегда привлекали внимание путешественников. Здесь издавна строились усадьбы и дачные дома состоятельных петербуржцев. Так, в деревне Пустынька (поселок Саблино) на правом берегу реки Тосна была расположена усадьба, принадлежавшая А. К. Толстому. Владельцами усадьбы «Марьино», где ныне воссоздан архитектурный облик дворянской усадьбы XVIII–XIX веков, были Строгановы-Голицыны, а в Лисино-Корпусе, в усадьбе, построенной по проекту Николая Бенуа, останавливался при выездах на охоту император Александр II. С Любанью связаны имена Н. Г. Чернышевского, художников В. В. Матэ, А. П. Боголюбова, А. П. Рябушкина и многих других известных россиян. Здесь же, в Любани, восстановлен единственный в России железнодорожный храм святых апостолов Петра и Павла. Любимым местом туристов является старинное русское село Шапки. Упоминания о Тосно и Любани есть в самом известном произведении писателя А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».

В предисловии к современному изданию комплекта почтовых открыток 1913 года, запечатлевших Тосно и его окрестности, ректор Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, экс-вице-губернатор Ленинградской области, известный краевед и филокартист Григорий Двас пишет: «В России в начале ХХ века было два наиболее авторитетных издательства, выпускающих открытки с видами городов, сел и деревень всех уголков империи – Комиссия художественных изданий Общины сестер милосердия имени Святой Евгении и московское издательство „Контрагентство А. С. Суворина и К“. Попасть в каталог одного из этих издательств была большая честь для любого города, признание его популярности. И тот факт, что сразу три поселка, ныне входящие в состав Тосненского района, нашли свое место в филокартической летописи России, созданной А. С. Сувориным – яркое свидетельство особой популярности, которой пользовались дачные поселки Поповка, Саблино и Любань сто лет назад».

Сегодня Тосненский район – один из ведущих в Ленинградской области. Его отличает лидирующее положение по ряду экономических и социальных позиций в регионе, богатство культурных традиций. В этом можно убедиться, «пролистав» в фонде Президентской библиотеки комплект современных открыток «Ленинградская область. Тосненский район».

С этим и другими фотоматериалами, посвященными Тосненскому району, можно ознакомиться в электронном читальном зале Президентской библиотеки на Сенатской, 3, а также в более чем 1 500 центрах удалённого доступа к ресурсам библиотеки, открытых на территории Российской Федерации и за рубежом. Подробная информация о структурных подразделениях и центрах доступа ко всему фонду размещена на портале Президентской библиотеки в разделах «Центры удалённого доступа».

Президентская библиотека тесно взаимодействует с Ленинградской областью – соглашение о сотрудничестве было заключено еще в 2014 году. На сегодняшний день удалённые читальные залы библиотеки работают в Архивном управлении Ленинградской области, в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке. Ещё 29 центров удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки открыты на территории муниципальных районов региона: Бокситогорского, Волховского, Выборгского, Гатчинского, Киришского, Кировского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского, Сланцевского, Тихвинского и Тосненского. Стоит отметить, что три центра удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки действуют в Тосно – на базе муниципального казённого учреждения культуры «Тосненская межпоселенческая централизованная библиотечная система», а также в гимназии № 2 и средней общеобразовательной школе № 1.

На портале Президентской библиотеки представлены коллекции «Ленинградская область» и «Ленинградская область: страницы истории», с помощью которых можно совершить путешествие по городам 47-го региона и узнать об их прошлом и настоящем.