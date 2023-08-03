Мастера народных промыслов – детям!

В Рождествено открылся Международный центр реставрации. Сотрудники центра – методист Татьяна Исаева и реставратор высшей категории Жанна Максименко провели экскурсию по мастерским, рассказали педагогам и детям об особенностях работы реставраторов.

В выставочном холле Международного центра реставрации представлен барельеф Павловского собора в Гатчине, который стал первым музейным экспонатом. Всего в центре будет работать 14 мастерских и подземные хранилища. Планируется проведение мастер-классов для юных реставраторов с выдачей сертификатов.

Педагоги посетили парк музея-усадьбы писателя Владимира Набокова «Рождествено», купель и часовню во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Лечебные свойства этого источника известны с давних времен. Проходя сквозь девонские песчаники, вода из родников насыщается радоном и приобретает целительные свойства.

Насладившись прогулкой по парковым ансамблям усадьбы, участники продолжили просветительскую встречу в детском саду № 30 с. Рождествено, где их гостеприимно встретила заведующая детским садом Елена Сазонова.

Она провела экскурсию по учреждению, продемонстрировав современную предметно-развивающую и игровую среду. Приоритетным направлением работы детского сада является приобщение детей и их родителей к истокам русской народной культуры. В детском саду создан музей «Русская изба». Экспонаты для музея с энтузиазмом собирали со всех уголков нашей Родины педагоги детского сада и родители воспитанников. Результатом этой работы стала экспозиция, которая оформлена в инвентаризационную книгу совместно с сотрудниками музея-усадьбы «Рождествено».

В детском саду работает керамическая мастерская, где проходят занятия по лепке из глины для дошкольников и родителей. На занятиях дети знакомятся с процессом создания керамических изделий – от формования до обжига, а также с профессиями гончара, керамиста и художника. Мастерская обеспечена материалами и инструментами: здесь есть высоко-температурная печь, разные виды глины, ангобы с глазурями, гончарный круг и горшени. Руководство детского сада заключило договор о сотрудничестве с ООО «Академия Керамики», где педагоги проходят повышение квалификации.

Руководитель керамической мастерской Вера Лабур провела для юных гостей мастер-класс по лепке из глины. Участники познакомились с некоторыми тонкостями при работе с глиной, приобрели навык работы с соответствующими инструментами, а также получили много положительных эмоций.

В мероприятии приняли участие президент Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов, сопредседатель оргкомитета конкурса Юрий Антонов, вице-президент Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций по Северо-Западному Федеральному округу Дина Якушева.

Участниками встречи были отмечены ценность и важность межсетевого сотрудничества, сотворчества и взаимодействия. В Год педагога и наставника особую актуальность приобретают такие встречи, где авторы сетевых проектов имеют возможность поделиться своим опытом работы, обменяться профессиональными достижениями, передать опыт наставников.

И.Ю. Иванова, ст. методист,

О.Ю. Ермакова, зам. зав по УВР,

С.А. Запрудская, учитель-логопед