Прогулки по Пушкинским Горам

Цели путешествия в Пушкинские Горы могут быть разными. Можно просто отдохнуть в бесконечно прекрасном, очень тихом и спокойном месте. В летнюю жару — пройтись по заливным лугам, раскинувшимся вдоль рек и озёр, искупаться, надышаться свежим, настоянным на травах воздухом... Детвора получит особое удовольствие, посетив веревочный аттракцион и экопарк «Зооград». Этот экопарк, кстати, совершенно уникальное место, где можно увидеть самых разных диких зверей — от волков и леопардов до рысей, медведя и кенгуру. А ещё по этому просторному парку свободно разгуливают косули, кролики и разная другая домашняя живность!

Осень — особое время, пушкинское. Осенняя красота здешних мест завораживает и заставляет возвращаться сюда в это время года снова и снова. Зимой — это глубокие, чистые, мягкие снега, красиво укрывающие местные холмы, леса и перелески. Весной — ненавязчивая звонкая песня ручьёв и птиц.

А всё вместе, в любое время года - красота, тишина, покой и очарование русской глубинки, сохранившей в себе что-то очень важное для человеческого сердца.

«Тут всё живёт и дышит Пушкиным...»

Пушкинские Горы — место, которое обязательно должен посетить каждый, кому небезразлична русская культура и, в первую очередь, конечно — русская литература. Ведь именно здесь можно прикоснуться к источнику вдохновения великого русского поэта. Прикоснуться и понять, откуда что взялось, и почему Пушкин - это «наше всё».

Память о Пушкине пронизывает здесь буквально всё. Она зримо сконцентрирована во всех музейных объектах, объединённых в огромный музей-заповедник «Михайловское». Это, в первую очередь, усадьбы Михайловское, Тригорское и Петровское, прилегающие к ним парки, древние городища, озёра, пойменные луга реки Сороти. Это музеи «Пушкинская деревня», мельница и центр творческих музейных программ в деревне Бугрово. Это бывшие имения родственников, друзей и соседей семьи Пушкиных. Это, наконец, некрополь Ганнибалов-Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре, где навечно упокоился и сам Александр Сергеевич.

Пушкинская тема, как и ганнибаловская, особенно нам близка, ведь Гатчинский район — часть Пушкинского музейного кольца. Деревни Суйда, Кобрино, Воскресенское, Выра, Рождествено, Батово — всё это бывшая вотчина предков Пушкина, Ганнибалов.

Напомним, генерал-аншеф Абрам Петрович Ганнибал приобрёл имение в Суйде в 1759 году и прожил здесь до самой своей смерти в 1781 году. В усадьбе «Суйда» появилась на свет мать Пушкина, Надежда Осиповна Ганнибал. В суйдинской церкви Вознесения Христова был заключен ее брак с отцом поэта, С.Л. Пушкиным. Но ещё раньше, в 1742 году, Абрам Ганнибал стал владельцем имений на Псковщине, пожалованных ему Елизаветой Петровной...

Пушкинский треугольник: Петровское, Михайловское, Тригорское

При Абраме Петровиче в селе Петровском началось возведение мызы. Были построены усадьба, дом-контора управляющего имением, служебные постройки и небольшой винный завод. После смерти А.П. Ганнибала усадьба «Петровское» перешла ко второму его сыну — двоюродному деду А.С. Пушкина, генерал-майору артиллерии в отставке Петру Абрамовичу Ганнибалу. При нем был построен новый господский дом и разбит парк.

Ещё одно родовое имение Ганнибалов — Михайловское — после смерти А.П. Ганнибала перешло в наследство деду А.С. Пушкина, Иосифу (Осипу) Абрамовичу Ганнибалу. О.А. Ганнибал обустроил усадьбу, построил господский дом, разбил парк с куртинами, аллеями и цветниками. В 1818 году это небольшое имение перешло к матери Пушкина, Надежде Осиповне. Именно здесь, в Михайловском, с августа 1824 года по сентябрь 1826 года, Пушкин отбывал ссылку.

В четырех километрах от Михайловского находится усадьба Тригорское, в которой жили друзья Пушкина — помещики Осиповы-Вульф. Находясь в ссылке, Пушкин ходил туда в гости чуть ли не ежедневно — пешком, в сопровождении одной лишь тяжёлой металлической трости. Хозяйка поместья, Прасковья Александровна Осипова-Вульф, была очень дружна с поэтом, а её дочери считали себя прототипами героинь «Евгения Онегина».

Несмотря на тяжёлые переживания по поводу ссылки, уединение в Михайловском стало во всех смыслах живительным для Пушкина. «Но здесь меня таинственным щитом Святое провиденье осенило. Поэзия как ангел-утешитель спасла меня, и я воскрес душой», - писал поэт о Михайловском.

Александр Сергеевич часто навещал своих друзей в Тригорском, пользовался их великолепной библиотекой, много читал, размышлял, работал. В Михайловском было написано более ста стихотворений, драма «Борис Годунов», основная часть романа в стихах «Евгений Онегин» и многое другое. Здесь же произошла знаменитая встреча с Анной Керн, которой поэт посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновенье»...

Поэт возвращался сюда и после ссылки — отдыхать от городской жизни и творить на свободе. Здесь, в частности, в 1827 году был начат роман «Арап Петра Великого», в 1835 году была продолжена работа над «Сценами из рыцарских времён» и «Египетскими ночами».

В последний раз Пушкин был здесь в апреле 1836 года, когда приезжал хоронить в Святогорском монастыре свою мать. После смерти поэта и без того бедное имение окончательно пришло в запустение...

Пушкинский заповедник

В 1918 году Михайловское, Тригорское и Петровское были частично разрушены и сожжены, а в 1922 года все три усадьбы вошли в состав Пушкинского заповедника. Началось их восстановление, которое прервала Великая Отечественная война.

С июля 1941 по июль 1944 года Пушкиногорье было оккупировано немецкими войсками. Отступая в 1944 году, фашисты практически полностью разрушили усадьбы, входившие в музей-заповедник.

Восстановление Пушкинского заповедника началось сразу после войны. Особую роль в этом сыграл его легендарный директор С.С. Гейченко, руководивший им в течении 45 лет - с 1945 по 1990 годы. Во многом благодаря ему Пушкинский музей-заповедник «Михайловское» стал местом притяжения и паломничества любителей и почитателей творчества великого русского поэта.

Прогулки с Пушкиным

Каждая из восстановленных усадеб, вошедших в музей-заповедник «Михайловское», прекрасна по-своему. Каждая стоит отдельной неспешной прогулки, внимательного знакомства с музейными экспозициями и сохранившимися артефактами. Знатоки советуют брать с собой томик «Евгения Онегина», работа над которым активно шла во время михайловской ссылки.

Помните эти строки?

«Деревня, где скучал Евгений,

Была прелестный уголок.

Там друг невинных наслаждений

Благословить бы небо мог.

Господский дом уединенный,

Горой от ветров огражденный,

Стоял над речкою. Вдали

Пред ним пестрели и цвели

Луга и нивы золотые...»

И действительно, многие пейзажи в романе явно списаны с натуры: по ним совсем нетрудно представить себе окрестности Михайловского и сопоставить то, что было, с тем, что есть...

Дом поэта в Михайловском стоит на краю крутого холма над рекой Соротью. В том же «Евгении Онегине» есть реалистичное описание господского дома, и именно таким мы можем видеть его и сейчас! Это же касается и тщательно восстановленных интерьеров дома, особенно рабочего кабинета поэта. Здесь всё так, как было при жизни Пушкина: чернильница на столе, «черная тетрадь», табачница, подсвечник, статуэтка Наполеона, портреты Жуковского и Байрона на стенах...

Перед домом - большой подъездной круг в обрамлении старых лип. Среди других построек - домик няни, где в летнее время жила Арина Родионовна, бывшая кухня-людская.

С южной стороны усадьбу окружает старинный парк, устроенный во второй половине XVIII века. Его украшают декоративные пруды, мостики и аллеи. Естественная ось парка - еловая аллея, посаженная ещё дедом Пушкина, Осипом Ганнибалом в 1780 году. Еловая аллея упирается в часовню Михаила Архангела и старинный придорожный каменный крест.

Куда ни посмотри, везде оживают пушкинские строки! Ещё с пушкинских времен сохранилась небольшая липовая «аллея Керн». Именно здесь, по воспоминаниям Анны Керн, они прогуливались с Пушкиным летом 1825 года. От аллеи Керн дорожка ведет к романтическому Острову уединения. Неподалёку можно увидеть скульптуру юного поэта времён Лицея.

Из Михайловского можно прогуляться «вместе с Пушкиным» в Тригорское. По дороге, проходящей через лес, мимо озера Малинец, можно встретить интересные артефакты в виде каменных дорожных указателей с выбитыми на них пушкинскими строками.

На пути из Михайловского в Тригорское на крутом берегу Сороти возвышается городище Савкино, или Савкина горка. Это одно из самых живописных и загадочных мест Пушкинского заповедника. С вершины Савкиной горки открывается изумительный вид не только на реку. Отсюда видны все три поместья, связанные с именем Пушкина — Петровское, Михайловское и Тригорское.

Но и сама по себе Савкина горка очень интересна. С этим местом связано много преданий и легенд. Считается, что здесь ещё до Ливонской войны в начале 16 века был монастырь. По другой версии — ещё более древнее кладбище-городище. А может, было и то, и другое - на Савкиной горке есть старая часовенка и древние каменные кресты.

В Тригорском можно осмотреть восстановленный господский дом и прогуляться по живописному парку. Этот парк был разбит ещё первым владельцем имения, М.Д. Вындомским, и является образцом русского садово-паркового искусства XVIII века. На его территории есть пруды, фруктовый сад, множество аллей и дорожек, вековые деревья, среди которых особенно выделяется «Дуб уединенный». Среди интересных артефактов - господская банька, бывший «танцевальный зал», обсаженный липами. Вид на реку Сороть отсюда напоминает лук (ещё одно Лукоморье!).

И снова вспомним «Евгения Онегина»: именно Тригорское легло в основу изображения дома, парка и самой семьи Лариных в романе. К роману отсылают как сама композиция дома-музея, так и «заветные» места в парке, где «гуляла» Татьяна — например, скамейка, куда она «бежала» через весь парк перед объяснением с Онегиным...

На одном из холмов Тригорского, где было Вороническое городище, находится родовое кладбище Осиповых-Вульф. Сохранились остатки фундамента Георгиевской церкви, сгоревшей в 1913 году.

Усадьба Петровское кажется очень небольшой по сравнению с Михайловским и Тригорским. Да и общий её стиль и дух совсем иные и, скорее, отсылают к петербургскому архитектурному стилю. Первым гостей усадьбы встречает величественный особняк Петра Абрамовича Ганнибала, справа от которого расположился более скромный дом Абрама Петровича.

Регулярный парк вокруг построек считается самым старым во всем заповеднике: он был разбит ещё при жизни Петра Абрамовича Ганнибала, по типу парка в Петергофе. От дома Петра Абрамовича к озеру Кучане ведёт главная липовая аллея, которая заканчивается живописной беседкой-гротом.

Святогорский Свято-Успенский монастырь

Этот монастырь с прекрасным белокаменным храмом на высоком холме был основан по повелению царя Ивана Грозного в 1569 году - как один из приграничных форпостов Русского царства. Обитель была устроена в память явления богородичных икон «Умиление» и «Одигитрия» на Синичьей (Святой) горе. В XVI веке при монастыре возникла слобода Тоболенец. К началу XVIII века она разрослась в село Святые Горы (с 1925 года — Пушкинские Горы).

Пушкин в годы михайловской ссылки часто посещал Святогорский монастырь. Он был дружен с братией и настоятелем обители, пользовался монастырской библиотекой, любил бывать на ярмарках, наблюдая народные обычаи. Многое из подмеченного здесь было использовано поэтом при создании «Бориса Годунова».

Родственники Пушкина по материнской линии, Ганнибалы, издавна являлись главными жертвователями монастыря, получив право быть похороненными у алтарной стены Успенского собора. Так и вышло: в родовой усыпальнице Ганнибалов-Пушкиных покоится прах деда поэта, Осипа Ганнибала, бабушки Марии Алексеевны, матери Надежды Осиповны, отца Сергея Львовича, младшего брата поэта, Платона. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для самого Александра Сергеевича...

В 1924 году Святогорский монастырь был закрыт. Годы Великой Отечественной войны принесли обители страшные разрушения. Оставляя Псковщину в 1944 году, немцы буквально начинили взрывчаткой и Святогорский монастырь. Прямо у подножия могилы Пушкина заложили фугас огромной мощности. Всего на территории монастыря и в близлежащей местности советскими саперами обнаружено и извлечено около трех тысяч мин.

Оказавшись в этом месте, обратите внимание на памятную доску, установленную рядом с лестницей, ведущей на Синичью гору - к собору и к могиле поэта. На ней выбиты имена девятерых сапёров, погибших во время разминирования могилы Пушкина...

***

Говорят, что каждый, кто побывал в Пушкинских Горах, испытывает духовное преображение. О «пушкинской прививке» упоминал и легендарный директор «Михайловского», писатель-пушкинист Семен Степанович Гейченко. Так или иначе, в этих местах действительно что-то происходит с душой — что-то неуловимое, но очень важное и глубокое. Может быть, потому, что здесь каким-то чудесным образом сплелись воедино природа, поэзия и святость, прекрасный ландшафт и бессмертные пушкинские строки. И как душе не отозваться на такой дивный резонанс?..

Юлия Лысанюк