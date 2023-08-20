Виктор Арнаутов: художник, воин, патриот

Выходец из Малороссии, офицер Первой мировой войны, удостоенный Георгиевского креста, ученик знаменитого мексиканского художника Диего Риверы, член коммунистической партии США, художник, оставивший заметный след в искусстве Америки и России... Это всё - об одном человеке, в жизни которого, как в зеркале, отразилась история России ХХ века.

Первая мировая война, Гражданская война в России, эмиграция, десятилетия творчества и надежды на возвращение домой. Наконец, само возвращение на родину. Россия — Китай — Америка — Мексика — Америка — Советский Союз: это всего лишь пунктирные линии, обозначившие жизненный путь этого удивительного человека. Судьба словно следовала за Виктором Арнаутовым по пятам, пытаясь стереть оставленные им следы. Не вышло...

Виктор Арнаутов стал художником с мировым именем. Он не забыт ни в Америке, ни в России. Его фрески и муралы украшают храмы, дворцы и общественные здания. Его живописные и графические работы хранятся во многих национальных музеях по всему миру и выставляются на аукционах. Полотна Виктора Арнаутова можно увидеть в Русском музее. И, наконец, о нём память бережно хранят в Вырице, где он провёл последние годы жизни.

Настала пора и нам вернуть себе имя этого замечательного художника. К счастью, есть люди, готовые этим заниматься всерьёз. В гостях у нашей редакции побывала жительница Вырицы, близко знавшая вдову художника, Татьяна Павловна Тоидзе. Вместе с ней попробуем восстановить жизненный путь русского художника Виктора Арнаутова, завершившийся в Вырице.

Российская империя. Первая мировая

Виктор Михайлович Арнаутов родился 23 ноября 1896 года в небольшом запорожском селе Успеньевка (Успенницы). Его отец был священником, мать – донской казачкой.

Детство и юность Виктор провёл в Мариуполе. Учился в Александровской мужской гимназии. Мечтал стать художником и брал частные уроки живописи у мариупольского художника Василия Тарасова. Первые этюды Виктора Арнаутова сделаны в окрестностях Мариуполя. Он мечтал об Академии художеств в Петербурге, собирался поступать туда, но началась Первая мировая война...

Пройдя ускоренный курс военных наук в Елисаветградском кавалерийском училище, юный прапорщик Виктор Арнаутов попал на фронт. Став младшим офицером первого эскадрона 5-го уланского Литовского полка, он прошёл всю войну, до конца 1917 года. В одном из боёв эскадрон Литовского полка оказался в окружении. Приняв на себя командование, поручик Арнаутов вступил в бой и вывел своих людей из окружения, за что был представлен к Георгиевскому кресту.

Во время Гражданской войны Виктор Арнаутов воевал на стороне белых, с армией Колчака отступал до Сибири и Дальнего Востока. В 1920 году, вместе с подчиненным ему взводом, Арнаутов покинул Россию, уйдя в Маньчжурию...

Россия — Китай. Начало эмиграции

Харбин... Этот город стал спасительным и судьбоносным для многих белых офицеров, оказавшихся на Дальнем Востоке. Именно здесь, в Харбине, началась долгая эмигрантская жизнь и Виктора Арнаутова.

Нищий, безработный, Арнаутов выживал как мог, перебиваясь случайными заработками. Иконопись, роспись резных шкатулок — здесь, в Маньчжурии, пригодились его юношеские навыки рисования.

В 1923 году Арнаутов устроился кавалерийским инструктором на военный конезавод в Мукдене. Там он встретил свою первую жену — Лидию Блонскую. Молодые люди поженились. Этот брак длился более четырёх десятилетий, подарив супругам троих сыновей.

Китай — США — Мексика. Обретение мастерства

Судьба Арнаутова складывалась относительно благополучно, но мечта стать настоящим художником не оставляла его. В 1925 году семья Арнаутовых перебралась в Америку. Виктор Михайлович поступил в Калифорнийскую школу изящных искусств, где преподавали такие мастера, как Пьезони, Стакпол, Ли Рандолф.

Теперь молодой художник мог полностью посвятить себя искусству. Он быстро освоил программу школы и за свои успехи был освобождён от платы за обучение. Главным увлечением Виктора Арнаутова, с годами перешедшим в дело всей его жизни, стала фресковая живопись. Именно фрески привели Виктора Арнаутова в Мексику, где в тридцатые годы прошлого века жил и творил знаменитый художник-монументалист Диего Ривера.

Ривера не сразу признал в молодом русском художнике равного себе, предложив Арнаутову для начала поработать его помощником. Позднее Виктор Михайлович так описывал это время: «Сначала я растирал краски, подавал стаканы с водой тем, кто писал, штукатурил стены, готовя их под фрески. А чуть позже занялся переводом рисунков. Помощники Риверы к его приходу должны были на свежую штукатурку перевести рисунок, увеличенный с его эскизов».

Вместе с Риверой Арнаутов работал над созданием фресок на зданиях Министерства здравоохранения, Национального дворца, Губернаторского дворца в Мехико. Со временем знаменитый художник предложил Виктору Михайловичу совместную работу по созданию серии масштабных фресок.

Благодаря трём годам, проведенным в Мексике с Диего Риверой, Арнаутов приобрёл бесценный опыт и серьёзную профессиональную репутацию в мире искусства. В это же время молодой художник работал и над своими картинами. Среди них есть несколько работ, попавших в коллекцию Государственного Русского Музея: «Завтрак рабочего» (1929), «Стирка белья у моста» (1931).

Мексика — США. Стэнфордский университет

Семья Арнаутовых вернулась в Соединённые Штаты в 1930-х годах. Художник продолжал работать в жанре фресковой живописи, давал частные уроки. Вскоре его признали лучшим художником-муралистом своего времени в Сан-Франциско.

Пошли серьёзные заказы, в том числе и от правительства. Арнаутов создал несколько масштабных живописных полотен и фресковых панно для ряда калифорнийских учреждений. Среди нашумевших работ Арнаутова в Сан-Франциско - серия фресок на фасаде медицинского центра в городке Пало-Альто, роспись внутренних стен одного из символов Сан-Франциско, башни Койт (проект «Городская жизнь»).

Ещё один примечательный проект Арнаутова - три фрески в часовне Пресидио в Сан-Франциско. Левая часть триптиха посвящена русскому дипломату, графу Николаю Резанову и Кончите Аргуэльо, юной дочери коменданта Сан-Франциско. Напомним, спустя десятилетия эта история была положена в основу знаменитой русской рок-оперы «Юнона и Авось».

В 1936 году Виктора Арнаутова пригласили в знаменитый Стэнфордский университет — на должность преподавателя факультета искусства и архитектуры. Здесь он проработает почти четверть века — до 1963 года.

Арнаутов входил в число самых востребованных американских муралистов. Помимо фресок, он создал множество живописных полотен: персональные выставки мастера проходили по всей Америке.

США. Вторая мировая

Несмотря на то, что большую часть своей жизни Арнаутов провел в эмиграции, за рубежом, он всегда оставался верным сыном своей родины.

Ещё работая вместе с Риверой, Виктор Михайлович не только постигал тайны монументальной живописи. Художники вели долгие беседы о советской России, где побывал Диего. Ривера был пламенным коммунистом, а бывший белый офицер безумно тосковал по своей родине.

Арнаутов активно занимался общественной деятельностью, участвовал и в политической жизни, будучи участником группы Graphic Workshop, в которую входили левые художники Сан-Франциско.

В 1938 году Виктор Михайлович вступил в Коммунистическую партию США. В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, он возглавил Русско-американское общество по оказанию помощи Красной Армии. Общество устраивало митинги, собрания, благотворительные выставки, посвященные Советскому Союзу, организовывало сбор пожертвований в фонд помощи Красной Армии и советскому народу.

Работа Русско-американского общества не прекратилась и после окончания войны. Правда, потом началась война новая — Холодная, и деятельность этой организации стала неугодной американским властям. Американские СМИ называли Арнаутова «русским коммунистом» и «советским живописцем». Художнику стали угрожать преследованиями. И семья Арнаутовых приняла решение вернуться на Родину, в Россию.

Америка — Советский Союз

Казалось, всё этому благоприятствовало: с одобрения Никиты Хрущёва советское правительство предпринимало шаги по возвращению на родину бывших эмигрантов. И всё же решение это было очень непростым, а для самого художника сопровождалось ещё и семейной трагедией.

Летом 1961 года Виктор Михайлович впервые после долгой разлуки посетил Россию. И в этом же году трагически погибла его жена, Лидия Блонская. В 1963 году художник подал прошение об отставке в Стэнфордском университете и отказался от американского гражданства.

В мае 1963 года, после почти 40-летней разлуки с родиной, Виктор Арнаутов прибыл в Советский Союз. В ленинградском порту, по поручению Союза художников СССР, его встречала ленинградский искусствовед Нонна Талепоровская.

Из Ленинграда Арнаутов направился в Мариуполь (тогда — Жданов), откуда ему пришёл вызов. В этом городе он, по правилам, должен был прожить несколько лет безвыездно. Спустя полгода к нему приехала Нонна Владимировна, позднее ставшая его женой. В Жданове Виктор Арнаутов получил советское гражданство и квартиру, начал получать пенсию, был принят в местное отделение Союза художников.

Несмотря на возраст и болезни, Виктор Михайлович продолжал работать, но уже в технике мозаичного панно. Среди самых известных мариупольских мозаик Виктора Арнаутова - «Покорение космоса» на Доме связи, памятник жертвам фашизма, панно аэровокзала «Мариуполь».

Художник продолжал заниматься и живописью: его персональная выставка с успехом путешествовала по разным городам Советского Союза. В 1972 году в Донецке вышла его книга «Жизнь заново: автобиографический очерк».

Вырица. Последние годы жизни

В 1970 году Виктор Арнаутов и Нонна Талепоровская переехали в Ленинград. С 1974 года жили в Ленинградской области, на даче в Вырице. Художник продолжал работать вплоть до своей кончины в марте 1979 года.

В своём завещании Виктор Михайлович попросил похоронить его в Мариуполе, но власти не дали на это разрешения. Урна с прахом художника была захоронена на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Часть праха перевезли в Мариуполь, на могилу матери художника.

Вдова художника, Нонна Владимировна Талепоровская, ушла из жизни в 1996 году. До самой своей кончины она как могла старалась сберечь творческое наследие художника. После смерти Виктора Арнаутова она передала 19 его произведений в дар Государственному Русскому музею. К сожалению, часть оставшихся у неё работ утрачена. Некоторые из них до сих пор время от времени всплывают на престижных аукционах...

В связи с последними политическими событиями пока неясной остаётся судьба мариупольских мозаик Виктора Арнаутова. Известно, что историческое здание Мариупольского художественного музея разрушено в результате попадания бомбы. Как итог - уничтожена или пропала значительная часть коллекции музея, включая художественные произведения Архипа Ивановича Куинджи и Виктора Арнаутова...

Память о мастере

К настоящему времени имя художника Виктора Арнаутова известно лишь в «узких кругах» мира искусства. Жизнь этого человека, казалось бы, замкнула свой непостижимый круг, обогнув весь земной шар и «не внемля увереньям бесполезным». Но, к счастью, нашлись люди, которые не захотели смириться с таким «полузабвением». Среди них — жительница Вырицы, кандидат экономических наук Татьяна Тоидзе.

Татьяна Павловна была хорошо знакома с вдовой художника, Нонной Талепоровской, став одним из ближайших её собеседников и друзей. Благодаря этой дружбе, ей удалось сохранить несколько живописных работ, личных вещей и уникальных фотографий, связанных с жизнью Виктора Арнаутова. Как считает Татьяна Павловна, память о художнике должна быть воспроизведена в полном объёме.

Не так давно власти Вырицы решили поддержать инициативу Татьяны Тоидзе по созданию в Вырице художественного музея, посвящённого жизни и творчеству русского художника-монументалиста Виктора Арнаутова. Под мемориально-художественную экспозицию уже выделено помещение в Вырицком культурном центре.

Пока это только голые стены: впереди — непростой и долгий путь к реализации уникального проекта. У Татьяны Тоидзе есть своё видение и планы по заполнению экспозиции. Есть и возможность привлечения к этому процессу специалистов. Инициативу Татьяны Тоидзе и администрации Вырицкого поселения решили поддержать и в Санкт-Петербурге.

17 сентября, в 19 часов, Вырицком культурном центре состоится благотворительный концерт народного артиста России Давида Голощёкина. Вокал — лауреат международных конкурсов Юлия Касьян. Все собранные средства пойдут на развитие художественного музея, посвящённого памяти Виктора Арнаутова.

Юлия Лысанюк