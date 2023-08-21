Кинотеатр «Победа» в Гатчине приглашает на «Ночь кино»

В 2023 году Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в восьмой раз. Она приурочена ко Дню российского кино, который отмечают 27 августа.

Кинотеатр «Победа» в Гатчине приглашает жителей и гостей города присоединиться к акции.

Праздник начнётся в 16.00 с интерактивной театрализованной конкурсной программы к Дню Российского кино: «Как мы актёров подбирали…». Зрителей ждут увлекательные игры и конкурсы, в которых вы сможете блеснуть познаниями в отечественной кинематографии и мультипликации, подвижные, весёлые эстафеты для детей, перевоплощения и погружение в настоящую репетиционно-съёмочную атмосферу!

Далее в программе:

17.00 — показ кинофильма «Чебурашка», (реж. Дмитрий Дьяченко), 6+, комедия, семейное кино;

19.05 — Показ кинофильма «Вызов», (реж. Клим Шипенко), 12+, драма;

22.00 — Показ кинофильма «Праведник», (реж. Сергей Урсуляк), 12+, военно-историческая драма.

Бесплатные билеты на #НочьКино в кинотеатре «Победа» можно получить в любой день в кассе. Все три фильма - бесплатны для всех.