Мариуполь меняется на глазах

«Ленинградский квартал в Мариуполе становится реальностью. Здесь все работают на совесть, здесь в беспрецедентных условиях строители разрабатывают, испытывают и внедряют новые технологии. Порадовал и вопрос от местной жительницы Анны: «Где зимой детям заниматься баскетболом?» Значит, что первоочередные вопросы с жильем, теплом, учебой и работой находят решения», — отметил Александр Дрозденко.

Строители из Ленинградской области восстановили 26 объектов. Среди них дома, представляющие историческое и культурное значение, такие как дом купца на Пушкинской или жилые дома дореволюционной постройки на Фонтанной. Жители отремонтированных домов, встречая главу региона отмечали, что новое — не хуже старого, а во многом даже лучше. Также после ремонта начала работать детско-юношеская спортивная школа, где уже занимаются 800 юных спортсменов в секциях каратэ и кикбоксинга, спортивной и художественной гимнастики, шахмат и спортивных бальных танцев, стрельбы из лука и плавания.

Сегодня строители Ленинградской области восстанавливают 36 многоквартирных домов. В своей работе специалисты используют передовые технологии. Например, для ремонта домов на улице Артема этаж за этажом установили облегченные перекрытия по технологии «Марко». Это позволило укрепить конструктив зданий без увеличения несущих нагрузок, что позволило сохранить исторические объекты. Для покраски фасадов наши строители используют новейшую нанокерамическую краску, которая зарекомендовала себя в морском флоте. Она позволяет добиться высоких характеристик звуко- и теплоизоляции при минимальной толщине покрытия.

Регион комплексно подходит к восстановлению территории и, помимо реновации жилого и социального фонда, выполняет работы по благоустройству. Во дворах на улицах Металлургов, Фонтанная и Энгельса провели асфальтирование, сделали тротуары, высадили газоны, установили новое освещение, обустроили тренажерные площадки и игровые спортивные зоны для баскетбола, мини-футбола и волейбола.

Ленинградская область помогает Мариуполю с III квартала 2022 года под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», ООО «РКС-НР» и при координации Минстроя России. В 2023 году министерство отметило заслуги региона и поручило организовать работу по восстановлению 28 объектов в Макеевке.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

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