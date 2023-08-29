В Ленобласти реформируют работу ПНИ

Проект разработан в рамках образовательной программы «Область заботы 2.0: профессиональное развитие команды 47 в социосфере» в Год Команды Знаний, его представляли председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева и директор Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Кировский психоневрологический интернат» Оксана Карпенко.

Среди инициатив — изменение внутренней структуры учреждений и создание нового типа организаций.

Губернатор поддержал инициативу реорганизации структуры учреждений.

«Наилучшим решением будет запустить работу Дома реабилитационного проживания, Дома социального проживания и Дома милосердия — в последнем разместятся самые сложные пациенты, которые не могут ничего делать самостоятельно и нуждаются в постоянном наблюдении специалистов. Это позволит нам сосредоточить в одном месте нужное оборудование и кадры, вложиться в создание специальных условий для них», — сказал Александр Дрозденко.

Кроме того, на презентации поднимался вопрос трудовой занятости граждан, проживающих в ПНИ.

Регион поставил перед собой задачу повышать уровень трудоустройства инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации: сейчас из проживающих в ПНИ трудится только 19%, 50% работающих граждан в этой категории — показатель, к которому область будет стремиться в ближайшее время.