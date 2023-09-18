Успейте узнать «Код будущего»

Для записи доступно более 200 курсов в онлайн и офлайн форматах по востребованным языкам программирования, среди которых Python, Java, C++, C#, 1С, HTML, SQL, JavaScript, Kotlin и другие. Среди направлений – веб-разработка, создание графических интерфейсов и парсеров, тестирование программного обеспечения, программирование беспилотников, разработка игр, приложений, ботов, криптографических алгоритмов и нейронных сетей.

Продолжительность обучения – 144 академических часа. Бесплатное обучение стало возможным благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».

«Для очного обучения в Ленинградской области открыто 70 площадок на базе школ и организаций допобразования во Всеволожске, Тосно, Подпорожье, Приозерске, Волосово, Гатчине, Волхове и многих других городах. На этих площадках школьники и студенты колледжей смогут обучиться программированию на Python, создавать крутую графику или сайты с нуля», – сообщил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Уточнить адреса площадок можно на интерактивной карте, размещенной на странице проекта на портале Госуслуг gosuslugi.ru/futurecode.

Углубленные знания и навыки в области программирования, полученные на курсах, пригодятся для подготовки к экзаменам и олимпиадам, а также помогут определиться с выбором будущей профессии. Успешно пройдя итоговые испытания, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса.