В Гатчине открылась осенняя ярмарка

На новом месте – просторно, посетители ярмарки неспешно прогуливаются по рядам, выбирая подходящий товар. А выбрать есть из чего!

Ярмарка открылась в 9 утра, и многие пришли целенаправленно за конкретным товаром – за саженцами или медом от любимых продавцов, клюквой или грибами, ароматной колбаской или овощами. Картошку берут даже мешками!

С 21 по 23 сентября ярмарка в Гатчине будет работать с 9 до 19 часов; 24 сентября - с 9 до 16 часов.

В субботу, 23 сентября, в 12 часов на ярмарке пройдет «Праздник урожая». В программе – концертная программа с участием творческих коллективов Гатчинского района, развлечения для всей семьи – мастер- классы и открытый плэнер. Будет оформлена осенняя фотозона.