В Гатчине открылась осенняя ярмарка
Сегодня в Гатчине начала работу традиционная осенняя ярмарка. В этом году она сменила адрес пребывания – расположилась на бульваре 47 регион (ул. Рощинская).
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На новом месте – просторно, посетители ярмарки неспешно прогуливаются по рядам, выбирая подходящий товар. А выбрать есть из чего!
Ярмарка открылась в 9 утра, и многие пришли целенаправленно за конкретным товаром – за саженцами или медом от любимых продавцов, клюквой или грибами, ароматной колбаской или овощами. Картошку берут даже мешками!
С 21 по 23 сентября ярмарка в Гатчине будет работать с 9 до 19 часов; 24 сентября - с 9 до 16 часов.
В субботу, 23 сентября, в 12 часов на ярмарке пройдет «Праздник урожая». В программе – концертная программа с участием творческих коллективов Гатчинского района, развлечения для всей семьи – мастер- классы и открытый плэнер. Будет оформлена осенняя фотозона.
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