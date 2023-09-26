Догазификация набирает обороты

«Регион повышает доступность подключения к голубому топливу. В работу принято уже больше 30400 заявок ленинградцев по программе догазификации, разработанной по поручению президента России Владимира Путина. Заключено 28345 договоров, сети подведены к 17937 участкам жителей. До границ земельного участка газопровод строят бесплатно, а на работы внутри дома и участка выделяются субсидии из бюджета Ленинградской области», — отметил председатель комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Работе помогают подомовые обходы, которые еженедельно проводят специалисты комитета по топливно-энергетическому комплексу, муниципальных администраций, АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». На последней неделе сентября обходы пройдут в Янино-1 Всеволожского района, поселке Мичуринское Приозерского района, деревнях Парицы и Большое Верево Гатчинского района, деревне Сегла Бокситогорского района.

Заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.