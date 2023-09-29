«Наставникам за благо воздадим…»

Совпадение таких событий не случайно: Людмила Петровна - учитель высшей квалификационной категории, «Отличник народного просвещения РСФСР», почётный работник общего образования Российской Федерации, «Ветеран педагогического труда», наставник многих и многих учителей Высокоключевой школы и просто всеми любимый НАРОДНЫЙ учитель: её знают и ценят многие поколения жителей посёлков Суйда, Высокоключевой, Кобринское, Прибытково, Карташевская, села Воскресенское, деревень Погост, Кобрино, Новокузнецово, Пижма…

Тропинка до школы –родной уголок,

Простой красотою меня он привлёк.

Тут много деревьев: дубы-старики

Раскинули ветки до самой земли.

Здесь воздух всё время приятен и чист,

А осенью с клёна летит яркий лист.

Здесь всё так спокойно, и жизнь тут легка,

Сюда никогда не приходит тоска.

(стихи ученицы Дарьи Бабий)

Славный трудовой путь учителя прошла Людмила Петровна после окончания факультета русского языка и литературы Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена: школа в далёкой и снежной Сибири, уютная Кобринская школа и родная Высокоключевая, служению в которой отдано почти 50 лет… В преддверии юбилея мы пообщались с Людмилой Петровной.

- Людмила Петровна, Вы учились с 1 по 8 класс в Кобринской школе, 10 класс заканчивали в Гатчинской школе № 4. Когда и где пришла идея стать учителем? Что или кто повлиял на выбор профессии?

- В Кобринской школе работала замечательный, требовательный, но справедливый учитель русского языка и литературы – Александра Евгеньевна Варвас. Именно она стала для меня образцом педагога, примером особого отношения к своему делу. В Гатчинской школе у нас в старших классах преподавала русский язык и литературу Вера Павловна Шарапенкова: умная, образованная, любящая свой предмет и профессию. Её чудесные уроки я запомнила на всю жизнь. Именно с её лёгкой руки я и стала учителем. Как-то в конце 10-го класса я подошла к Вере Павловне и спросила: «Скажите, как вы думаете, какая профессия мне больше подходит? Где я больше всего смогла бы пригодиться, чтобы себя реализовать?» На что Вера Павловна ответила: «Людмила, я думаю, из вас бы получился хороший учитель литературы». Этот ответ и определил мою профессиональную судьбу.

- Так Вы стали студенткой факультета русского языка и литературы ЛГПИ имени А.И. Герцена. Кого из преподавателей Вы вспоминаете с большей благодарностью? Кто оставил особенный след во время обучения?

- Для меня обучение в институте было пребыванием на ярком воздушном праздничном облаке. Нам повезло учиться у великих людей и преподавателей. Мы обожали всех. Особенно вспоминаются блестящие лекции профессоров Я.С. Билинкиса, В.Н. Альфонсова, В.Г. Маранцмана, доцента Д.К. Мотольской, практические занятия по методике преподавания литературы доцента Н.А. Станчек. Мне запомнилась профессор В.В. Степанова, которая на одном из занятий по старославянскому языку читала наизусть «Слово о полку Игореве» так, что плакала сама и вся аудитория. Так я научилась любить русское слово и прививать интерес к литературе.

- Какая атмосфера была в то время в Ленинграде? Как студенты общались, проводили время?

- В институте вместе со мной учились чудесные подруги: умные, начитанные, целеустремленные. Вместе мы ходили в театр, посещали филармонию, выставки. Особенно запомнились спектакли в ТЮЗе, куда мы ходили практически каждый день. Нас узнавали актёры, махали нам руками, когда видели нас на нашем любимом шестнадцатом ряду. В те годы на сцене ТЮЗа блистали Георгий Тараторкин, Ефим Копелян, Юрий Каморный, Ирина Соколова, Николай Иванов. Я считаю, что их вместе с моими подругами тоже можно назвать духовными наставниками.

После окончания вуза меня по распределению направили в Сибирь - в Новосибирскую область, в Большеникольскую школу Чулымского района, где я проработала три года.

- Каковы ваши впечатления от этого этапа в жизни? Были ли те, кто помогал и поддерживал вас здесь?

- Прежде всего, хочу отметить удивительную работоспособность, уважение друг к другу, умение помочь в трудной ситуации не только учителей, работавших в школе, но и всех жителей посёлка. Мне было сложно: я, маленькая, худенькая, щупленькая, и старшеклассники, с которыми я работала, – почти взрослые парни и девушки. Но нашла общий язык благодаря общению. Я не пряталась за учебником или за учительским столом, а выходила на середину класса и разговаривала, спрашивала, удивлялась, ругалась иногда, бывало. Но именно за искренность и непосредственность меня всегда любили и сейчас любят дети.

Особая благодарность – внимательному и заботливому директору школы Николаю Степановичу Сохару, который принял меня как дочь, учил работать по своим конспектам уроков (он преподавал историю). Запомнился один эпизод: в школу приехала проверка, и ко мне на урок пришла заведующая РОНО Анастасия Афанасьевна Борисовская. Надо сказать, в районе её все боялись, как огня. И вы представляете мое состояние! Но когда меня пригласили после урока в кабинет директора, Борисовская сказала, показав на меня: «А вот из неё получится хороший учитель. Её дети любят». И я ещё больше поверила в то, что учитель – это моя профессия.

- После Сибири Вы вернулись преподавать в Кобринскую школу. Кого бы могли назвать своим наставником?

- Тогда в школе работала вместе со мной Любовь Васильевна Дудина – обаятельная, принципиальная, строгая, с чувством собственного достоинства. Именно она явилась для меня примером настоящего педагога, стала наставником и другом.

- Людмила Петровна, Вашим следующим коллективом, куда Вы пришли, стала Высокоключевая школа. Кто здесь оказал влияние? Кто был рядом?

- Большую помощь во всем мне оказывала директор школы Валентина Михайловна Баева, научившая любить детей и быть внимательной по отношению к людям. А рядом работали учителя-наставники: Анна Павловна Мильчевская, Нина Павловна Денисова. Им я благодарна за человеческую поддержку и методическую помощь…

А вот «путевку в профессию» мне дали родители, подарив после окончания школы книгу А.С. Макаренко «Педагогическая поэма». До сих пор это моя любимая настольная книга.

«Учительское братство»

…Становление Людмилы Петровны как высокопрофессионального учителя обусловлено в том числе и её методическими интересами: развитие познавательной деятельности учащихся через внеклассную работу, привитие интереса к учебе посредством игровой деятельности, использование нетрадиционных форм обучения. Районному учительскому сообществу хорошо известны такие мероприятия, проводившиеся Людмилой Петровной, как Дискуссионный клуб старшеклассников, Литературное кафе, Клуб бардовской песни. Именно с её неординарной подачи ребята приобщались к великой русской литературе, к известным и только что открывавшимся именам поэтов и писателей. А знаменитая игра «Умники и умницы», которую учитель так любит проводить при изучении «больших» художественных текстов, давно стала её визитной карточкой.

Пушкинские места Гатчинского района, их литературное обаяние вдохновляли Людмилу Петровну: большая часть её работы связана с именем Александра Сергеевича Пушкина. Она была инициатором создания в Высокоключевой школе Пушкинского музея, являлась одним из организаторов Пушкинского праздника, ежегодно проводившегося в школе.

«Наша вторая мама» называем Людмилу Петровну мы, её младшие коллеги, для которых она стала наставником. Придя в Высокоключевую школу молодыми специалистами 29 лет назад, мы оказались окружены её заботой и вниманием. Мы сразу нашли взаимопонимание. Несмотря на то, что тот же вуз мы окончили 22 года спустя, нас связали общие преподаватели, интересы, воспоминания и ценности. Посещая наши уроки, щедро делясь методическими приёмами, педагогическими находками, показывая фрагменты занятий, Людмила Петровна учила нас главному – любить свою профессию, быть ей верными и преданными, подходить к любому делу творчески. Сегодня мы благодарны судьбе за то «учительское братство», которое нас связывает и сегодня.

«Душа школы», - говорят о Людмиле Петровне коллеги. И это действительно так: человек широкой души, отзывчивый и добрый, она всегда придёт на помощь, поможет в трудную минуту, поддержит и словом, и делом. Находясь в центре любого школьного мероприятия, будь то встречи с ветеранами, новогодние посиделки, митинги на Братском захоронении 9 Мая, разговоры по душам со старшеклассниками, она всегда является главным действующим лицом.

Старый клён у школьного крыльца

Радуется, если нас встречает,

Горько плачет, если отпускает,

Листьями касается лица.

Школа – состояние души.

Если в самом деле ты – Учитель,

Детских душ создатель и хранитель,

То другой работы не ищи.

(стихи Л.П. Володченко)

Размышляя о судьбе Людмилы Петровны, этого замечательного Человека и Учителя, невольно задумываешься о том, как много зависит от того, с кем сведёт судьба на профессиональном пути. Как важно, чтобы у каждого молодого специалиста был бы НАСТАВНИК, дающий веру в себя и в свои силы, умеющий научить работать и любить своё дело!

Дорогая Людмила Петровна! Примите поздравления с юбилеем! Здоровья, мира и спокойствия, вдохновения и радости, признания, солнечного настроения мы желаем вам!

Владимир Яковлев, канд. пед. наук, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования

Ольга Яковлева, почетный работник общего образования РФ, «Ветеран педагогического труда»