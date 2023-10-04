В Приоратском парке обустроили участок дорожно-тропиночной сети
В Приоратском парке обустроили участок дорожно-тропиночной сети. Восстановлена часть дорожки со стороны школы № 4 до примыкания к Императорской дороге общей площадью полотна 967 кв.м.
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Верхний слой покрытия дорожки выполнен из отсева дробления плотных горных пород и песка, уплотнен садовыми катками. Опорные бровки засеяны двойной нормой семян газонных трав, вдоль дорожек будет восстановлен партерный газон. Работы выполняются подрядной организацией «Сиверские мастерские».
Работы проводятся по заказу Паркового агентства в соответствии с комплексными технологическими рекомендациями по ремонту и уходу за дорожно-тропиночной сетью в рамках мероприятий по содержанию Приоратского парка.
Также прорабатывается вопрос обустройства дорожки вдоль природного амфитеатра от школы № 4 к Водонапорной башне и дорожки от улицы Чкалова со стороны училища до примыкания с Императорской дорогой.
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