Более 500 тысяч россиян уже пользуются новым мобильным приложением «Госуслуги.Дом»

Ранее приложение было запущено в тестовом режиме в 17 субъектах: Республике Удмуртия, Республике Хакасия, Ставропольском крае, Архангельской, Белгородской, Калужской, Кировской, Курской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях, а также в Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Пользователи из этих регионов уже оценили удобство функционала приложения и отметили эффективность решения жилищно-коммунальных вопросов благодаря его использованию.

«Одной из главных функций является сбор показаний приборов учета и оплата счетов за коммунальные услуги в одном приложении. Это позволяет экономить время и значительно упрощает взаимодействие с коммунальными службами. Помимо этого, владельцы квартир могут получить информацию о проведении капитального ремонта, проводить собрания собственников онлайн, а если приближается срок поверки счётчиков, приложение пришлёт уведомление об этом. Таким образом, данный сервис отвечает запросам всех пользователей – как собственников квартир, так и управляющих организаций, а также государственных жилищных инспекций и органов власти. Удобство приложения оценили уже около 500 тысяч россиян», – сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

С помощью сервиса собственники квартир могут оперативно подавать заявки в управляющие организации (УО), получать обратную связь, изучать отчеты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. После рассмотрения данные отобразятся в личном кабинете пользователя.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, GooglePlay и AppGallery.



Источник: Минстрой России, пресс-центр