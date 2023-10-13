В торжественном открытии музея приняли участие генеральный директор завода «Буревестник» Михаил Голубов, государственный деятель, Почетный гражданин Ленинградской области, директор завода «Буревестник» (1978—1985) Юрий Яров, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, ветераны предприятия и представители профсоюза отрасли.

Музейное пространство разделено на несколько тематических экспозиций, посвященных богатой истории предприятия. В 2024 году завод отметит 100-летие. Его история началась в 1924 году с кооперативной артели, которая делала горелки для примусов. С тех пор наша страна пережила много потрясений. Благодаря дальновидному руководству предприятия и дружному высокопрофессиональному коллективу завод «Буревестник» выстоял, живет и процветает, потому что находится в постоянном развитии. Сегодня это одно из крупнейших предприятий судостроительной промышленности.

Экспозиции музея рассказывают о том, как менялась продукция, какой яркой и насыщенной была общественная жизнь. Здесь немало раритетов, архивных материалов, наград и подарков. Особый интерес вызывает воссозданный интерьер кабинета директора завода Самуила Израилевича Кисельгофа, который возглавлял предприятие с 1949 по 1978 годы. Отдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне, где представлена продукция, которую завод выпускал для фронта в эвакуации, и галерея славы – портреты заводчан-фронтовиков.

Гости особо отметили роль музея в профессиональной ориентации, поднятии престижа производственных предприятий и рабочих профессий, а также в патриотическом воспитании молодежи.

По традиции в честь дня рождения завода «Буревестник» работникам предприятия были вручены награды, а ветеранам - памятные медали.

Обновленный музей завода «Буревестник» расположен в здании на углу улиц Соборной и Чехова. О времени работы музея для посетителей будет сообщено дополнительно.

Подробности читайте в газете "Гатчинская правда" в четверг, 12 октября.

Татьяна Можаева