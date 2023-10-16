Безопасное тепло
В связи с наступлением холодов Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает ленинградцам о необходимости правильно обращаться с отопительными приборами.
Прежде всего, это касается жилого сектора, где с 1 сентября по 13 октября только в зоне ответственности подразделений Леноблпожспас произошло 84 пожара: частные дома и бани чаще горят с приходом осени.
В целом, по информации Регионального мониторингового центра, специалисты областной службы 112 с начала осени приняли более 1000 обращений о пожарах. Поэтому о правилах пожарной безопасности необходимо помнить всегда и не только жителям частных домов:
• Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы
• Не отогревайте замерзшие трубы паяльной лампой или факелом
• Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии
• Не используйте самодельные отопительные приборы
• Следите за исправностью всех электробытовых приборов
• Не пользуйтесь электропроводкой с поврежденной изоляцией
• Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов
• Не забывайте, уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы
• Не оставляйте включенными газовые приборы без присмотра
• При запахе газа в квартире ни в коем случае не включайте электроосвещение, не зажигайте спички, не курите, не разводите открытый огонь. Немедленно вызвать аварийную службу газа по телефону 04 и до ее прибытия тщательно проветрите помещения
• Не применяйте для розжига печей бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости
• Регулярно очищайте от сажи дымоходы. Зола и шлак, выгребаемые из топок должны быть пролиты водой и удалены в место, распложенное на расстоянии не менее 15м от здания (сооружения)
• Не пользуйтесь неисправными печами
• Не оставляйте перед топкой печи дрова, бумагу и другие сгораемые материалы
• Для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм
• Не топите печь при отсутствии стационарной защиты пола негорючим листовым или плитным материалом размером не менее 70×50 см, располагаемым длинной стороной перед дверцей печи
• Следите за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых предметов. Это расстояние должно быть не менее 1,5 м.
В случае пожара или появления дыма немедленно нужно сообщить в пожарную охрану по телефону 112, 101, указав точный адрес.