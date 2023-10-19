В течение месяца в Гатчине прошла серия мастер-классов для школьников, чтобы помочь им найти себя и определиться с будущей профессией.

Социальный проект для школьников предвыпускных классов «Творчество юных: в мире красок» воплотила в жизнь автономная некоммерческая организация поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем». Старт проекта был дан 5 сентября.

Проект «Творчество юных: в мире красок» - это не только о живописи. В нем шесть утвержденных мастер-классов: лепка из глины, современное вязание, кондитерское искусство, изделия из эпоксидной смолы, нейрографика, акварель.

Его основная суть - дать участникам попробовать себя в нескольких направлениях творчества и позволить развиваться в том, которое заинтересует больше всего. Возможно, у школьников появится новое увлечение, которое станет отправной точкой для выбора будущей профессии.

Мастер-классы проходили на разных площадках. Их проводили профессионалы, с которыми и после завершения проекта школьники смогут развиваться в выбранном направлении. Организаторам было не просто «подобрать ключик» к современным подросткам, заинтересовать и увлечь творчеством так, чтобы у них загорелись глаза. Но они это сделали!

Один из самых сладких и самый массовый мастер-класс в проекте провела Юлия Панченко - кондитер и владелица домашней кондитерской «Сладкий Бутик». Участники собирали вкусный десерт из подготовленных продуктов. Каждому участнику Юлия Владимировна вручила памятку для приготовления десерта, чтобы они могли повторить опыт дома.

Удивительный мастер-класс по нейрографике провели Татьяна Порох и Юлия Гришечкина. Участники окунулись в мир фигур и нейросвязей, раскрасили необычный рисунок по всем правилам и провели свою линию пути к цели.

Один из самых теплых мастер-классов представила преподаватель технологии Ольга Рыкунова. Ее ученицы далеко отошли от школьной программы и связали корзинки из трикотажной пряжи.

Мастер-класс «Эпоксидная смола» провела дизайнер украшений ручной работы Анна Вавилова. Каждый участник изготовил значок-брошь в своем собственном стиле.

Два дня подряд проходил мастер-класс в гончарной мастерской «ПриЛепи». Участники проекта своими руками создали глиняные тарелочки и сами их раскрасили красками на основе глины. В итоге - нет ни одной похожей работы. Даже одинаковый, на первый взгляд, орнамент раскрашен абсолютно индивидуально. Приятно отметить, что уже есть участницы, которые записались в группу к Ирине Кирилловой, чтобы продолжать заниматься дальше.

- Цель максимально достигнута. Мы задумывали этот красивый творческий проект для 20 девочек 14-15 лет. В процессе его реализации проект расширил свои рамки. На мастер-классы собиралось около 30 человек. Это были не только ученицы 8-9 классов, но и младше, и старше. Некоторые пришли с мамами. Ну, и конечно, мы не отказали мальчикам, которые тоже захотели заниматься. Наш проект – это еще и увлекательные встречи, новые знакомства, поделки, подарки своими руками и, конечно, дружба. Уверена, все смогли научиться новому и затем применят творческие навыки в жизни, - подвела итоги руководитель проекта Олеся Грачева.

На выпускном празднике участников проекта тепло поздравили почетные гости. Был сюрприз – дополнительный мастер-класс по финансовой грамотности провела учитель Алина Молина.

Всем школьникам вручили благодарственные письма, а самым активным участникам мастер-классов – памятные подарки: оригинальные ежедневники с добрыми пожеланиями и мотивациями.

Проект реализован автономной некоммерческой организацией поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем» при поддержке администрации Гатчинского района.

Татьяна Можаева