Сиверская библиотека им. А.Н. Майкова – победитель конкурса «Звезда культуры»

«Мы сегодня чествуем самых лучших работников культуры — сотрудников библиотек, музеев, школ искусств, театров, специалистов домов культуры. Все вы яркие, творческие, увлеченные люди, которые показывают красоту и разнообразие русской культуры, помогают сберечь традиции и духовные ценности общества», — сказал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Лидером среди библиотек стала Сиверская поселковая библиотека имени А.Н. Майкова в Гатчинском районе, звания лучшего библиотекаря удостоена Светлана Павлюченкова – заместитель директора по работе с детьми Тосненской межпоселенческой централизованной библиотечной системы.

Лучшим домом культуры в 2023 году стал Культурно-спортивный комплекс Светогорска Выборгского района, а звание лучшего работника в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества получила Ирина Маланчук – директор Приозерского районного киноконцертного зала.

В номинации «Лучшая детская школа искусств» победила Приозерская детская художественная школа, а лучшим педагогом детской школы искусств стала Инна Сапогова – преподаватель детской музыкальной школы Выборга.

В номинации «Лучший народный коллектив самодеятельного художественного творчества года» главный приз получил академический хор «Благовест» из Тихвина, а ансамбль народной песни «Забава» из Подпорожья победил в номинации «Лучший образцовый коллектив самодеятельного художественного творчества». «Лучшими социально-культурными проектами года» выбраны пять инициатив: в категории «Мы вместе» - «Непотерянная история» Натальи Матвеевой - создание электронной книги памяти Сланцевского района; в категории «Новый формат» - тихвинская инициатива «Ваша и навсегда Тэффи» Юлии Смирновой, направленная на изучение и сохранение творческого наследия с использованием современных технологий через продвижение литературного краеведения; в категории «Молодежный» - патриотический проект «Дорога жизни. Дорога надежды. Дорога памяти» Михаила Камхадзе и Лилии Фоминой из Кировского района; в категории «Серебряный возраст» - «Фестиваль народных обычаев и традиций «Юксовская братчина» Татьяны Головиной из Подпорожского района; в категории «Мастерская детства» - проект, направленный на приобщение детей к медиатворчеству, «Медиастудия «Обнимация» Валентины Макаровой из Выборгского района.