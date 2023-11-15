Срок для телефонного террориста

В июле, днем, в поселке Мыза-Ивановка Гатчинского района некий гражданин Г., находясь возле частного дома на улице Тяговая подстанция, умышленно, из хулиганских побуждений, с целью нарушения нормальной деятельности объекта социальной инфраструктуры и заведомо зная о недостоверности передаваемой им информации, решил заявить о готовящемся взрыве железнодорожного моста на территории железнодорожной станции Пудость.

Он позвонил по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД», используя незначительный повод – строительные работы на автомобильном мосту, расположенном рядом с железнодорожным, и, осознавая общественно-опасный характер своих действий и предвидя возможные последствия, сообщил о намерении взорвать железнодорожный мост.

Звонок длился более десяти минут, в течение которых гражданин рассказывал о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба. Ситуацию усугубило, что ложное сообщение было совершено в отношении объекта социальной инфраструктуры, связанного с организацией систем пассажирского транспорта.

После получения этой информации от дежурного Регионального центра безопасности – структурного подразделения ОАО «РЖД», оперативный дежурный Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте, восприняв сообщение о готовящемся взрыве железнодорожного моста реально, зарегистрировал сообщение в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях и для проведения проверки направил на место происшествия сотрудников полиции Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте и полицейских УТ МВД России по СЗФО.

В ходе получасового осмотра железнодорожного моста и станции с использованием служебной собаки, обученной искать взрывчатку, никаких взрывных устройств, оружия и боеприпасов обнаружено не было.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ: заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Злоумышленника нашли и задержали. При рассмотрении уголовного дела в Гатчинском городском суде подсудимый свою вину признал полностью. Суд вынес обвинительный вердикт. При назначении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характеристику подсудимого, смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил гражданину Г. три года условно с испытательным сроком три года.