Ленобласть ввела выплаты беременным женам участников СВО

Постановление Правительства Ленинградской области устанавливает единовременное пособие беременным женам участников специальной военной операции и ежемесячное пособие беременным женам участников специальной военной операции, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

Право на получение единовременного пособия предоставляется беременным женам участников специальной военной операции, срок беременности которых составляет не менее 180 дней, имеющим на дату обращения с заявлением о предоставлении единовременного пособия место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области. Размер единовременного пособия на сегодня составляет 36 278,84 руб.

Право на получение ежемесячного пособия предоставляется беременным женам участников специальной военной операции, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), если срок беременности составляет шесть и более недель, имеющим на дату обращения с заявлением о предоставлении ежемесячного пособия место жительства или место пребывания на территории Ленинградской области.

Ежемесячное пособие предоставляется лицам, у которых среднедушевой денежный доход не превышает величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, установленного областным законом об областном бюджете Ленинградской области. Ежемесячное пособие устанавливается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Ленинградской области на дату обращения за назначением ежемесячного пособия. На сегодня это 8069,50 руб.

Меры социальной поддержки предоставляются Ленинградским областным государственным казенным учреждением «Центр социальной защиты населения».