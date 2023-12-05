Обзор законодательства в сфере защиты прав и интересов участников СВО и членов их семей

Рассмотрев ряд нормативных правовых актов для поддержки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, военнослужащих - участников СВО на Украине, а также членов их семей, можно выделить следующие основные положения.

1) Что касается пособий, выплат, социальной поддержки, то участники СВО и члены их семей имеют право на получение бесплатно всех видов юридической помощи.

Следует обратить внимание и на то, что установлена единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в случае гибели участника СВО. На выплату вправе рассчитывать члены семьи погибшего. В случае увечья размер выплаты составит 3 млн рублей.

Важно иметь в виду, что установлена единовременная выплата в размере 195 000 рублей для мобилизованных, военнослужащих, проходивших службу по призыву в Вооруженных Силах РФ и войсках национальной гвардии России, иных граждан России и иностранных граждан, заключивших в период проведения СВО контракт на службу в Вооруженных Силах России на год или больший срок.

2) Следующий важный аспект – это кредиты и ипотека. Введены кредитные каникулы для граждан, которые до мобилизации или участия в СВО взяли ипотеку или кредит.

Гарантируется, что при гибели заемщика в ходе СВО или признания его инвалидом I группы члены его семьи могут рассчитывать на списание кредитных обязательств.

На граждан, проходящих военную службу по контракту или по призыву, членов их семей и военных пенсионеров распространена программа льготного автокредитования.

3) Рассмотрим льготы в жилищной сфере. Поменялись правила обеспечения жильем семей погибших военных. При предоставлении жилья размер общей площади помещения определяется исходя из состава семьи на дату смерти военнослужащего, в том числе с учетом детей, рожденных после его смерти. Прописан порядок реализации жилищных прав таких детей.

Дети, которые остались без попечения родителей, принимавших участие в СВО, получили преимущественное право на обеспечение жильем.

Стоит отметить, что участникам СВО и членам их семей не начисляются пени за просрочку коммунальных платежей. Добровольцы могут получить бесплатную реабилитацию и путевки в санатории.

4) Налоговые льготы. Освобождены от НДФЛ некоторые доходы мобилизованных и контрактников – например, те, что безвозмездно получены ими или членами их семей и связаны с прохождением военной службы.

Участники СВО освобождены от госпошлины за восстановление потерянных или испорченных паспортов и водительских прав.

Также приняты меры поддержки мобилизованных граждан. В частности, продлены сроки уплаты имущественных налогов и подачи налоговых деклараций. Разрешено погашать налоговую задолженность «в рассрочку».

5) Образовательные льготы. Федеральным законодательством гарантируется, что участие в СВО будет засчитываться в качестве индивидуального достижения при приеме в вузы на бюджет. Также для участников СВО выделены квоты для приема в вузы.

Дети участников СВО, в том числе мобилизованных граждан, получили квоту на бюджетное обучение в вузах.

Важно подчеркнуть, что дети участников добровольческих формирований имеют право на получение в первоочередном порядке мест в детсадах, школах и летних лагерях.

Также участники СВО смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профобразование по наиболее востребованным специальностям. Заявка на обучение оформляется на портале «Работа России».

Предусмотрена возможность перехода с платного обучения на бесплатное для участников СВО и их детей.

6) Поддержка бизнеса. Предоставлены дополнительные гарантии мобилизованным индивидуальным предпринимателям, учредителям и директорам компаний. Дано 5 рабочих дней для решения организационных вопросов. На время службы ведение бизнеса разрешено передать другим лицам.

7) Также законодательством регулируются трудовые отношения участников СВО. Определены трудовые гарантии для участников СВО и мобилизованных граждан. Действие трудового договора с мобилизованным приостанавливается на период службы на основании заявления. На время службы за работником сохраняется должность и все трудовые гарантии. Период службы засчитывается в трудовой стаж. Также установлены дополнительные гарантии – например, оставление на работе при сокращении штата. Однако если после окончания службы работник в течение 3 месяцев так и не вышел на работу, трудовой договор с ним может быть расторгнут.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о продуктивной работе органов государственной власти в законотворческой деятельности, направленной на защиту прав и интересов участников СВО и членов их семей. Также не стоит забывать, что помимо федеральных мер поддержки в регионах есть собственные программы для участников СВО.

К.М. Иванова,

заместитель начальника отдела по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области