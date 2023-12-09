Эксперты об объединении большой пресс-конференции и Прямой линии президента

«Пока в западных странах идет обсуждение и поиск методов «прямой демократии» (когда граждане должны иметь возможность непосредственного участия в политических дискуссиях и принятии решений) в нашей стране уже есть прямая линия Президента, которая и является одним из инструментов «прямой демократии», — поделился своим мнением Станислав Еремеев, кандидат политических наук, профессор, депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

В то же время большая пресс-конференция президента - это возможность для журналистов получить личный ответ от главы государства на любой вопрос. Заявки на участие в ней всегда активно подавали не только российские СМИ, но и пресса зарубежных стран. В этом году два больших мероприятия будут объединены.

Председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов полностью согласен с таким решением президента: «Поддерживаю это решение. Считаю важным, чтобы вопросы, которые приходят президенту от жителей, перекликались с теми вопросами, которые поднимает журналистское сообщество. Каждый вопрос, который есть у жителя, должен быть вопросом, который задают и анализируют журналисты. Считаю, что решение об объединении двух мероприятий полностью лежит в линии развитии нашего общества и демократии, а также в линии развития взаимодействия власти и общества».

По последним данным на Прямую линию с президентом со всех регионов страны поступило более 800 тысяч вопросов и касаются они не только грядущих выборов. Напомним, что вопросы принимаются по телефону, через специальное мобильное приложение, через сайт и социальные сети ВКонтакте" и "Одноклассники".

«Итоги года с Владимиром Путиным» начнутся 14 декабря в 12:00.



