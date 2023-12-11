Фестиваль «Каникулы в Ленинградской области»

Коляда – старинный народный праздник, который на Руси отмечался с незапамятных времен. Сегодня он практически забыт, но память о нем живет в книгах, фильмах, музейных предметах. Почему этот праздник отмечали зимой? Кто такие «колядующие», и зачем они прятали лица под масками? С какой целью ходили по дворам и водили с собой «козу»? На какие угощения они рассчитывали, постучавшись в чужие двери? Предлагаем вам погрузиться в волшебный мир колядок. Мы попробуем представить, как проходил этот праздник, разучим песенки, которые исполняли колядующие, и проведем шуточные гадания. Приходите на колядки в музей "Домик няни А.С. Пушкина".

Сеансы: 28 декабря, 29 декабря и 30 декабря 2023 г. в 12.00.

Условия и способ записи на программу: предварительная запись по телефону 8-931-310-31-33.

Стоимость программы: 250 руб.

Адрес музея: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Кобрино, д. 27.

Зимние каникулы – особая пора в году! Семья, друзья, близкие собирается вместе отметить Новый год и Рождество. Самое время дружной компанией посетить «Зимние забавы на почтовой станции» в музее «Дом станционного смотрителя». Перенесёмся на 200 лет назад! Представим, что вы путешественники: едете в экипаже, запряжённом лошадьми, но ваши кони устали и их нужно сменить на отдохнувших. Заехав на почтовую станцию, вы узнаёте, что все лошади в разгоне и необходимо ожидать. А мороз стоять не велит! Самое время позабавиться. Будем играть во дворе почтовой станции, «погреемся» у печи. Обращаем ваше внимание, что программа проходит на открытом воздухе!

Сеансы:

03 января 2024 г. в 11.30

04 января 2024 г. в 13.00

05 января 2024 г. в 11.30

06 января 2024 г. в 13.00

Условия и способ записи на программу: предварительная запись по телефону +7 (931) 287-54-66.

Стоимость программы: 200 руб. – для всех категорий посетителей.

Адрес музея: Ленинградская область, д. Выра, Большой пр., 32 А.

Темные новогодние вечера – лучшее время для спокойных семейных радостей. Вот и в старинной усадьбе «Суйда» во время каникул пройдет представления домашнего кукольного театра. Главным персонажем станет хозяин Суйды Абрам Петрович Ганнибал — воспитанник и приемник Петра I, выдающийся русский фортификатор, гидротехник, математик и прадед Пушкина. Короткие и яркие истории о жизни Ганнибала оживут с помощью фигур кукольных фигурок.

Сеансы:

5.01, 6.01 по сеансам: в 13:00 и в 15:00

Условия и способ записи на программу:

Стоимость программы: 200 руб. с человека

Возможно участие детей с ОВЗ

Адрес музея: п.Суйда, ул. Центральная д 1.