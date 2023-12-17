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Неделя начнется с потепления

Согласно ежедневному прогнозу Северо-Западного УГМС 18 декабря на территории Ленинградской области ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси.

Рубрики:  Общество

Утром, днем 17 декабря в отдельных районах Ленинградской области слабый туман. Температура воздуха ночью +1...-4 гр., днем +3...-2 гр. На дорогах гололедица.

19–20 декабря ночью местами небольшой снег, мокрый снег, ветер местами порывы 15–18 м/с. Температура воздуха в течение суток +1…-3 гр. На дорогах гололедица.

Атмосферное давление в начале ночи будет повышаться, в дальнейшем – понижаться.

Будьте осторожны: из-за резких перепадов температур возможно падение снега с крыш домов, не исключены аварийные ситуации на дорогах.

 

 