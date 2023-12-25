Ленобласть развивает социальное такси

«Специальное транспортное обслуживание у нас является государственной услугой. Для получения услуги разработаны и функционируют портал сбора заявок, мобильное приложение пассажира, мобильное приложение водителя. На портале и в приложении жители, имеющие право на специальное транспортное обслуживание, могут самостоятельно подать заявку на поездку, получить справочную информацию. Работа ведется комплексно. Комитет по соцзащите населения обеспечивает нормативное правовое регулирование в данной сфере. Комитет Ленинградской области по транспорту проводит конкурсный отбор транспортных компаний, водителей и транспортных средств. Комитет по тарифам и ценовой политике производит расчет тарифов на услуги. Уполномоченным по предоставлению меры социальной поддержки определено ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения». Осуществляется прямая трансляция и непрерывная передача сведений о транспортных средствах перевозчика, а также телематических данных о параметрах их движения по универсальному протоколу из региональной информационно-навигационной системы Ленинградской области», - рассказала директор ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» Дарья Аюкова.

В 2023 году запущено мобильное приложение пассажира. Оно синхронизировано с АИС «Социальная защита» (актуализация льгот и категорий), что позволяет получателям услуги оперативно сделать заявки в любое время вне зависимости от графика работы диспетчерской. При условии авторизации в личном кабинете жителя через мобильное приложение обеспечивается полная верификация и возможность получения информации о:

– количестве совершенных поездок;

– статусе действующих заявок;

– стоимости поездки (исходя из минимального километража рекомендованного маршрута);

– государственном номере, марке и цвете транспортного средства, а также данные о водителе, назначенном на исполнение заявки;

– маршруте транспортного средства в режиме реального времени.