В Ленинградской области – новые почетные граждане

Валерий Анатольевич Енин, житель Волосовского района – ветеран боевых действий, служил в ОМОНе Росгвардии. В 2023 году принял решение поступить на военную службу по контракту, чтобы защищать Родину в ходе специальной военной операции. За проявленные в боях мужество и отвагу был удостоен звания Героя России.

Сейчас Валерий Енин – участник второго потока президентской программы «Время героев», в качестве наставника он выбрал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и будет стажироваться в администрации региона по теме строительства.

Владимир Витальевич Царев с 1992 года возглавляет сельскохозяйственный производственный кооператив «Будогощь» – одно из ведущих агропредприятий Киришского района. Хозяйство имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота айширской породы и третий год подряд занимает первое место в России по молочной продуктивности коров этой породы.

Предприятие живет без долгов, инвестирует в развитие и социальную сферу, среднемесячная заработная плата здесь за 2024 год более 97 000 рублей. Для работников ежегодно приобретается и строится комфортное жилье. Владимир Царев постоянно помогает волонтерам в сборе и доставке грузов в зону СВО.