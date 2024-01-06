Накануне Рождества: традиции светлого праздника

Рождество — один из двенадцати великих праздников Православной церкви. Полное название этого светлого праздника— «Еже по плоти Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа». Рождество и следующие после него Святки (с 7 января по 18 января, до Крещенского сочельника) — это дни особой радости, которой верующие люди делятся друг с другом.

Бог приходит к нам в звёздной тишине, уже самим фактом Своего рождения приближая нас к Себе. Митрополит Антоний Сурожский говорил: «Всякий человек, уже тем, что он человек, приобщен к тайне Христа... Христос стал Человеком для того, чтобы все мы, включая тех, которые в себя потеряли всякую веру, знали, что Бог верит в нас, верит в нас в нашем падении, верит в нас, когда мы сами изверились друг во друге и в себе, верит так, что не боится стать одним из нас...»

«Зимняя Пасха»

История Рождества Христова описана в Священном Писании. Иисус Христос родился в Вифлееме - не в роскошном замке, а в хлеву, где люди укрывались от непогоды вместе со скотом. Согласно Евангелию от Луки, о свершившемся чуде первыми узнали пастухи, охранявшие неподалеку свои стада. Эту великую радость им возвестил звёздной ночью Ангел Господень. Вместе с ним явилось и многочисленное воинство небесное, взывающее «Слава в вышних Богу!» Первыми, кто поклонился Господу, были простые люди, и именно они стали первыми проповедниками Христа.

Интересно, что праздновать Рождество Христово стали гораздо позже: в иудейской традиции вообще не было принято отмечать дни рождения. Во II веке о Рождении Христа говорили в день Богоявления, когда отмечали сразу три великих события — Рождение Иисуса, принесение даров и Крещение. Первые упоминания о Рождестве как отдельном празднике относятся к IV веку. Поскольку Воскресение Христово было следствием Рождества, в старых требниках Рождество называли «Зимней Пасхой».

Символы Рождества

Одним из важных символов Рождества стала Вифлеемская звезда, или звезда с Востока, которая привела к колыбели Иисуса волхвов с дарами. Эта история описана в Евангелии от Матфея. Древние волхвы (маги) верили, что звёзды заключают в себе знамения. Одно из таких знамений было предсказано языческим пророком Валаамом. Именно Валаам провозгласил «новую звезду от Иакова», и волхвы уже были готовы к её появлению. Мельхиор, Бальтазар и Гаспар — так звали трёх восточных волхвов, которые, увидев Вифлеемскую звезду, поняли, что она означает рождение Спасителя мира.

Когда-то восьмиконечную Вифлеемскую звезду устанавливали на купола первых церквей. В наши дни её по традиции крепят на верхушку рождественской ели в домах. Также звезда присутствует на некоторых иконах, например, на иконе Божией Матери «Неопалимая купина».

Отправившись в далёкий путь, волхвы взяли с собой священные дары для Богомладенца — золото, ладан и смирну. Золото считалось знаком царской власти. В христианстве оно стало также символом преображённой земли, тёмные недра которой открываются сиянию света. Ладан — знак священства, чистоты и славы. Но это ещё и символ любви и теплоты, которые распространяются по всей земле как благоухание. Смирной в те времена умащивали тела усопших: в подношении волхвов она стала символом предстоящей смерти и воскрешения Иисуса Христа. Священные дары волхвов — золото, ладан и смирна - также вошли в число символов Рождества.

Рождественская ель — традиционный атрибут празднования Рождества во многих странах мира. Этот обычай возник сначала в Германии. Легенда связывает возникновение рождественской ёлки с именем Святого Бонифация. Согласно житию святого, чтобы показать германским язычникам бессилие их богов, тот срубил священный дуб Одина. На вопрос германцев, как же им теперь отмечать Рождество, он указал им на маленькую ель, уцелевшую под рухнувшим дубом. Её вечнозелёные ветви символизируют бессмертие, а верхушка указывает на небеса, как место обитания Бога.

В Россию эта традиция пришла лишь в XVIII веке, при Петре I. Правда, изначально украшенную ель ставили только в питейных заведениях. Ёлка как «рождественское дерево» появляется в начале XIX века в домах петербургских немцев. Потом наряженные рождественские ёлки начали ставить в дворцовых покоях, а первая публичная ёлка была организована в 1852 году в здании петербургского Екатерингофского вокзала.

В наши дни ель наряжают на Новый год, но это уже светская традиция, родившаяся в 1930-х годах в России. А для православных христиан вечнозеленая ель остаётся символом Рождества и напоминанием о жизни вечной. И, конечно, не зря её верхушку украшают Вифлеемской звездой...

Ещё одна рождественская традиция, прочно укоренившаяся в России — сооружение рождественского вертепа или вертепное представление.

Вертепный театр проник в Россию из Европы в конце XVII века. Вертеп — это символ пещеры Рождества. Его делают своими руками и устанавливают в храмах, на площадях города и в домах. Материал для вертепа может быть разным - от картона и ткани до снега и льда. Внутри обычно устанавливают икону Рождества Христова, фигуры Святого Семейства, трёх волхвов, ангелов и животных.

Также вертепом называют особое рождественское представление, которое разыгрывают с помощью кукол в специальном ящике. Это может быть и спектакль с участием актеров, который показывают на рождественских праздниках или ярмарках. Как правило, сюжетами вертепов являются евангельские события — Рождество, бегство в Египет, избиение младенцев Иродом, смерть Ирода.

Сочельник

6 января православные христиане отмечают Нáвечерие (канун) Рождества Христова, или Рождественский сочельник. Этот день ещё называют «дверью», открывающей врата в Рождество. В этот особенный день в храме служатся так называемые «Царские часы» и совершается Литургия святителя Василия Великого. В конце Литургии поют тропарь и кондак праздника Рождества Христова. В центр храма выносится свеча, символизирующая рождественскую звезду.

В Рождественский сочельник очень тщательно готовились к празднику: прибирались в доме, мыли потолок, пол и стены, украшали красный угол с иконами. На окна ставили горящую свечу — как символ человеческой души, которая горит перед Богом и освещает путь другим. Также зажжённая в окне свеча показывала, что в этом доме ждут Христа.

Сочельник - время всё еще продолжающегося строгого поста. По традиции, когда на небосводе появлялась первая звезда, семья собиралась за праздничным столом. Предпочтение отдавали еде простой, но сытной. В этот день было принято готовить сочиво или кутью. Кутью готовили из зёрен пшеницы или ячменя, и в этом тоже был особый смысл. Цельное, нараздробленное зерно, плодоносящее семя — символ сохранения и продолжения жизни, бессмертия, превращения мёртвого в живое.

Кутью было принято смешивать с мёдом или так называемым сочивом - маковым или ореховым молочком. Готовое блюдо ставили на стол и в красный угол под образа. Кутьей не только славили рождение Христа, но и поминали усопших предков, содействовавших делам живых. К кутье часто подавали постные блины или лепёшки — ещё одно традиционное поминальное блюдо.

В Российской Империи закон запрещал «в навечерие Рождества Христова и в продолжение Святок заводить, по старинным идолопоклонническим преданиям, игрища и, наряжаясь в кумирские одеяния, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни». И всё же некоторые древние традиции так прочно укоренились в народном сознании, что на их основе появились новые. Так, например, древний языческий обычай колядования превратился в обряд хождения по домам в святочные дни так называемых «славильщиков или «христославов» с вертепом и со звездою. Они пели песни, посвящённые Рождеству Христа.

Светлое Рождество

В ночь на 7 января совершается торжественное богослужение праздника Рождества. Рождественская служба достаточно продолжительная. Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение сливаются во Всенощное бдение, которое бывает лишь дважды в году — на Рождество и на Пасху. Богослужение открывает молитва «Царю Небесный». Далее звучит ектенья и гимн «С нами Бог», который напоминает нам о пророчестве Исайи за 700 лет до Рождества Христова о Его пришествии, земной жизни, смерти и воскресении. Песнь Симеона Богоприимца говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм на сороковой день после рождения. На Утрени в храме звучит Ангельская песнь: «Слава в вышних Богу, на земле - мир, в человеках - благоволение».

На Руси в традиционную рождественскую трапезу входили разнообразные блюда из свинины - холодец, зажаренный поросёнок, фаршированная свиная голова, жаркое. Также подавались запечённая птица и рыба. Мелко нарезанное мясо и субпродукты варили в горшках вместе с традиционной кашей. Мясом начиняли и разнообразные пироги - калачи, ватрушки, колобки, кулебяки, курники, расстегаи и пр. Готовили запеканки и блины. Одним из любимых блюд была пряженина — вкусное, сытное кушанье, которое подавали на Рождество и Святки в России, Белоруссии, Польше.

Пряженина (старинный рецепт)

Название блюда происходит от старославянского слова «пряжить», то есть обжаривать. В это кушанье входят постные блины и специальная начинка, приготовленная из разных мясных продуктов. Блины подают отдельно от мясной составляющей: их сворачивают трубочкой и макают в соус. Едят пряженину руками.

Ингредиенты для пряженины: рёбрышки свиные – 400 г, шпик – 150 г, колбаса свиная – 200 г, лук – 2 шт., мука - 2 ст. л., специи (лавровый лист, смесь перцев, соль, чеснок).

Ингредиенты для блинов: яйца – 3 шт., молоко – 0,5 л, масло растительное – 2-3 ст. л, мука – 1-2 стакана, сахарный песок – 1 ст. л., соль по вкусу.

Как приготовить

Свиной шпик мелко нарезать и отправить на раскалённую сковороду. Вытопить сало, вынуть шкварки. В оставшемся на сковороде сале обжарить рёбрышки. Добавить к ним нарезанную кружочками колбасу.

В этой же сковороде приготовить подливу. Для этого смешать муку и измельчённый лук. Добавить немного воды. Подлива должна иметь консистенцию жидкой сметаны.

Рёбрышки и колбасу переложить в глиняный горшочек и залить их получившейся подливой. Добавить лавровый лист и прочие специи. Горшочек закрыть крышкой и поставить в хорошо разогретую духовку. Томить пряженину до полной готовности (около 1 часа). В готовое блюдо положить измельчённый чеснок и на несколько минут закрыть горшочек.

Пока пряженина томится в духовке, выпечь блины. Блюдо подавать нас тол горячим.

Подготовила Юлия Лысанюк

фото freepick.com