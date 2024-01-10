Эконадзор ― нарушителям: штраф неотвратим

В 2023 году убрано 45 тыс. кубометров незаконно размещенного мусора.

«Ликвидация несанкционированных свалок в 2023 году почти в 2 раза превышает количество вновь образованных свалок: выявлено 147, ликвидировано 253. И надо отметить, что более 75% выявленных в 2023 году свалок уже были ликвидированы правообладателями территорий, на которых они выявлены», ― отметила председатель комитета госэконадзора Рамила Агаева.

По фактам свалок, отсутствия договоров на вывоз отходов комитетом эконадзора выдано 788 предостережений для принятия мер по защите земель от загрязнения отходами и ликвидации свалок ― через заключение договоров с лицензированными перевозчиками на вывоз мусора.

Эконадзором Ленобласти разработан порядок привлечения к ответственности за сброс отходов с транспортного средства. Теперь постановление о привлечении к ответственности за сброс отходов с транспортного средства инспекторы эконадзора могут выносить, если факты выгрузки или сброса с автомототранспортных средств отходов вне установленного места зафиксированы средствами видеозаписи (камерами наружного наблюдения).

«Для нас, как для органа контроля/надзора, очень важно ужесточение санкции за указанное правонарушение, в том числе принципиально на физических лиц. Ранее штраф на физическое лицо за такое правонарушение не превышал 1500 рублей, и нарушителей в целом не пугала неотвратимость наказания. Многие сознательно вставали на путь совершения правонарушения, оправдывая это тем, что заплатить штраф дешевле, чем оплатить вывоз отходов», ― делится председатель госэконадзора Рамила Агаева.

Теперь же санкция для физических лиц достигает 50 тыс. руб., что, несомненно, заставляет потенциального нарушителя тщательно подумать перед принятием решения о незаконном сбросе отходов.

С начала 2023 года на основании материалов видеофиксации, вынесено 114 постановлений о привлечении собственников транспортных средств к административной ответственности в упрощенном порядке.

Общая сумма штрафов составила свыше 2 миллионов 270 тыс. рублей, из которых с учетом скидки в 50% при оплате штрафа в течение 20 дней оплачено 458 тыс. рублей.