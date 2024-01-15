Осторожность на льду

Многие забывают, что выход на лед водоема всегда опасен!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района напоминает, что важно соблюдать основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности. Так, выходить на лед ЗАПРЕЩЕНО, в виду его малой прочности! Передвигаться по льду можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде.

Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, – это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.