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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.01.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово.