Цифровой бум: в Ленобласти 4-кратный рост заявлений онлайн

«Ленобласть входит в ТОП-20 регионов РФ по количеству заявлений, поданных через Госуслуги: в 2024 году жители Ленинградской области направили через портал более 12 млн заявлений, это в 4 раза больше, чем за весь 2023 год», – сказал председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Внедрение удобных цифровых сервисов для жителей – в числе приоритетных направлений нацпроекта «Цифровая экономика», который Ленобласть успешно завершила в 2024 году. Благодаря этому 100% массовых социально значимых государственных услуг доступны ленинградцам в электронном виде. Число пользователей Госуслуг за год увеличилось на 14%, и сейчас более 70% (1,4 млн) жителей Ленинградской области имеют подтвержденные учетные записи на портале.

В прошлом году на Госуслугах доработан цифровой сервис по бесплатному предоставлению участков отдельным категориям жителей Ленобласти. В перечень категорий граждан, которые смогут получить его онлайн, вошли участники СВО и члены их семей. Кроме того, запущен Единый портал поддержки семей с детьми в Ленинградской области https://семья47.рф/

С 2025 года совершенствование системы госуслуг и повышение качества их предоставления в Ленинградской области продолжится в рамках нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В приоритете – предоставление госуслуг в проактивном, беззаявительном режиме.