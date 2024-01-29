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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.01.2024 с 10:00 до 17:30

Веревское СП:

ДНП Горки,

д. Романовка (частично).

 

30.01.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово (Массив Кобралово)

 

30.01.2024 с 10:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Карташевская.

 

30.01.2024 с 10:30 до 16:00

Вырицкое ГП:

д. Большие Слудицы.

 

30.01.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

 

 