Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 января

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приглашает к участию в IV Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», на которую творческие работы в сфере защиты природы и сохранения окружающей среды могут прислать участники со всего мира вне зависимости от возраста. Прием заявок на четвертый сезон проходит с 1 октября 2023 года по 1 апреля 2024 года.