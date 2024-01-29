Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.01.2024 с 10:00 до 17:30
Веревское СП:
ДНП Горки,
д. Романовка (частично).
30.01.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово (Массив Кобралово)
30.01.2024 с 10:00 до 18:00
Кобринское СП:
п. Карташевская.
30.01.2024 с 10:30 до 16:00
Вырицкое ГП:
д. Большие Слудицы.
30.01.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
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