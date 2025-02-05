Ее участниками стали ребята 1а класса Пламенской школы. А как семилетним детям объяснить, что такое война? В игровой форме! Поэтому в путешествие они отправились на «машине времени». И прежде, чем попасть в современный Волгоград, ребята перенеслись в его прошлое. На их пути было несколько остановок: 1939 год, 1942 год и 1945 год.

Сначала они любовались довоенным Сталинградом, затем стали свидетелями ожесточенной битвы на Волге, длившейся 200 дней и ночей:

Фронт налево, фронт направо.

Бой идет святой и правый,

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

Дети увидели, как защитники Сталинграда приближали Победу, в какие руины фашисты превратили красивейший город за годы войны и каким цветущим он стал теперь.

Посетили памятные места, посвященные героям Сталинградской битвы, в том числе мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, главным символом которого является монумент «Родина-мать зовет!»

Мероприятие сопровождалось показом фотографий разных лет, прослушиванием военных стихов и песен, а также проведением игр «Снайперы» и «Санитарки», где мальчики смогли проверить свою меткость, а девочки учились перевязать раненых.

«Путешествие во времени» помогло первоклассникам узнать об одном из значимых событий Великой Отечественной войны - Сталинградской битве, о городе-герое Волгограде. Уверены, что они будут гордиться своими предками и помнить об их подвиге.

Ирина Федорова, главный библиотекарь Сяськелевской сельской библиотеки