Тончайшие нити, изящные узоры, музыка коклюшек

Ася Васильевна Тихомирова родилась во время войны в эвакуации. После снятия блокады ее семья вернулась в родной Ленинград. По ее словам, в то время девочек в семьях было принято приучать к рукоделию: шитью, вязанию крючком и спицами. Особенностью послевоенной моды были вязаные воротнички, салфетки, жабо, какие-то вещички, которые женщины делали своими руками, вкладывая в них все тепло своей души.

В прошлом Ася Тихомирова – инженер-технолог, более тридцати лет отдавший судостроительной промышленности. Выйдя на пенсию, поселилась в поселке Высокоключевой. Сначала пробовала рисовать, занималась пэчворком, а потом перешла к кружеву. К сожалению, сейчас многие старые рукоделия совершенно забыты. И мастерице захотелось показать, что даже то, что лежит в старых шкафах и сундуках, напоминая нам о наших бабушках и мамах, может быть красивым. И Ася Васильевна захотела дать этим вещам новую жизнь, заново показать их красоту, создавая на их основе декоративные композиции.

Как считает мастерица, кружево – это всегда красиво, а иногда очень изысканно. Отталкиваясь от этого, она и начала делать свои работы. В своих работах Ася Васильевна использует элементы вещей, взятые из старинных сундуков ее родственников и знакомых. Некоторые из этих кружев бытовали в крестьянских избах и городских квартирах до и пос-

ле войны. Многие из них связаны вручную из обычных катушечных ниток, из так называемой «десятки».

Мастерица берет какую-то готовую вещь и потом, в силу своей фантазии, обыгрывает ее, создавая новую необычную композицию. И в эти новые работы ей удается перенести исконное изящество старых вещей.

Каждая из декоративных композиций имеет какую-то свою историю. Некоторые из них выполнены по мотивам произведений полюбившихся художников или поэтов. Есть и такие работы, которые особенно дороги Асе Васильевне как память о ком-то. Например, в основе романтической композиции «Лебедь» – школьный воротничок ее двоюродной сестры, который она связала сама. Подзор ее тетушки превратился в декоративный предмет современного интерьера.

Нежную композицию «Аленький цветочек» Ася Васильевна сделала для своей внучки. На ней вышиты бабушкин экслибрис и очаровательный муравей – как бабушкин завет о том, что если трудиться как муравей, то все обязательно получится. Кружева для очень тонкой работы «Воспоминание» принесла мастерице ее подруга: они остались от блузки ее тетушки... Воздушное панно «Кружевная фантазия» собрано из разных кружев ручной и машинной работы на льняной основе.

Выставка Аси Васильевны Тихомировой словно сияет каким-то нежным внутренним светом, уводя нас в те времена, когда «деревья были большими», а во всем, что нас окружало, еще чувствовалась магия любви, доброты и человеческой простоты.

Юлия Лысанюк