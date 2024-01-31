В Гатчине подвели итоги муниципального смотра-конкурса «Педагогическое мастерство без границ» в номинации «Учитель года – 2024». С 4 декабря конкурсанты соревновались друг с другом в трех испытаниях, представив на суд жюри медиа-визитку, дав мастер-класс и проведя открытый урок с последующим анализированием. Участники серьезно отнеслись ко всем испытаниям и достойно их прошли. Авторитетное жюри в составе опытных педагогов оценило работу участников конкурса и выбрало сильнейших.

По результатам прохождения всех этапов конкурса в призеры вышли: учитель начальных классов Гатчинской школы № 7 Ольга Сергеевна Никандрова и учитель английского, русского языка и литературы Гатчинской школы № 8 Наталья Евгеньевна Романова.

Победительницей конкурса стала учитель биологии Большеколпанской средней школы Юлия Валерьевна Коваленко.

18 января на базе Гатчинской школы № 9 состоялся заключительный этап муниципального конкурса «Педагогическое мастерство без границ» в номинации «Учитель года». Шестеро конкурсантов провели открытые уроки. Так, учитель химии и биологии Гатчинской школы

№ 11 Ирина Сергеевна Верещагина научила учеников восьмого класса готовить растворы солей с заданной массовой долей.

Преподаватель иностранного языка Гатчинской школы № 8 Наталья Евгеньевна Романова провела интегрированный урок русского и английского языков под красивым названием «Бабочка/Butterfly», напомнив, что наша Ленинградская область на карте действительно похожа на бабочку.

Ольга Сергеевна Никандрова из гатчинской «семерки» научила третьеклассников решать задачи – в прямом порядке, а преподаватель физики и математики Пламенской школы Оксана Дмитриевна Паламарчук семиклассников – в обратном.

Учитель английского языка из Гатчинской школы им. императора Александра III Борис Игоревич Семенков показал приемы обучения чтению и пригласил учеников девятого класса в летнюю школу среди зимы. А Юлия Валерьевна Коваленко объяснила пятиклассникам роль бактерий в жизни человека. Конкурсный день прошел интересно и полезно.

Победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» Юлия Валерьевна Коваленко представит гатчинское педагогическое сообщество на региональном этапе.

Гатчинская методическая служба благодарит Гатчинский комитет образования, Центр информационных технологий, коллектив Гатчинской школы № 9 за помощь в проведении и организации заключительного этапа конкурса. Отдельная благодарность – членам жюри: Игорю Борисовичу Смирнову, Елене Юрьевне Вахриной, Евгении Борисовне Дьяковой, Ивану Ивановичу Хеорхе и Татьяне Болеславовне Юрко. А также помощь в проведении конкурса оказывали руководство и педагогические коллективы коллег-наставников Большеколпанской, Пламенской школы, Гатчинских школ № 7, № 8, № 11 и школы имени императора Александра III.

Екатерина Дзюба