Лучших работодателей Ленобласти зовут на конкурс
В Ленинградской области начинается прием заявок от региональных работодателей, желающих побороться за звание лучших в сфере занятости. Заявки будут принимать до 5 апреля.
Рубрики: Общество
Конкурс проводится по трем номинациям:
• «Лучший работодатель в Ленинградской области по трудоустройству инвалидов»
• «Лучший работодатель в Ленинградской области по трудоустройству молодежи в возрасте до 35 лет, включая выпускников, не имеющих опыта работы»
• «Лучший работодатель в Ленинградской области по трудоустройству участников и ветеранов специальной военной операции»
Основное условие участия – наличие положительного опыта трудоустройства этих категорий граждан. Подробнее – в положении о конкурсе на сайте областного комитета по труду.
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