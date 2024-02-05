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Лучших работодателей Ленобласти зовут на конкурс

В Ленинградской области начинается прием заявок от региональных работодателей, желающих побороться за звание лучших в сфере занятости. Заявки будут принимать до 5 апреля.

Рубрики:  Общество

Конкурс проводится по трем номинациям:

• «Лучший работодатель в Ленинградской области по трудоустройству инвалидов»

• «Лучший работодатель в Ленинградской области по трудоустройству молодежи в возрасте до 35 лет, включая выпускников, не имеющих опыта работы»

• «Лучший работодатель в Ленинградской области по трудоустройству участников и ветеранов специальной военной операции»

 

Основное условие участия – наличие положительного опыта трудоустройства этих категорий граждан. Подробнее – в положении о конкурсе на сайте областного комитета по труду.