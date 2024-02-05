Лучших работодателей Ленобласти зовут на конкурс

Конкурс проводится по трем номинациям:

• «Лучший работодатель в Ленинградской области по трудоустройству инвалидов»

• «Лучший работодатель в Ленинградской области по трудоустройству молодежи в возрасте до 35 лет, включая выпускников, не имеющих опыта работы»

• «Лучший работодатель в Ленинградской области по трудоустройству участников и ветеранов специальной военной операции»

Основное условие участия – наличие положительного опыта трудоустройства этих категорий граждан. Подробнее – в положении о конкурсе на сайте областного комитета по труду.