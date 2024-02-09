«Пока в России Пушкин длится...»

В феврале по всей нашей стране и, особенно, в «пушкинских» местах, проходят мероприятия в память об Александре Сергеевиче Пушкине, который скончался 10 февраля 1837 года, через два дня после роковой дуэли. И, конечно, одним из самых знаковых «пушкинских» мест считается Выра, в которой создан первый в России музей памяти литературного героя.

Как утверждают исследователи, Александр Пушкин проезжал Вырскую почтовую станцию по пути в Михайловское как минимум 13 раз. В ту пору здесь проходил Белорусский почтовый тракт, который соединял Петербург с западными и южными губерниями страны.

Литературно-музыкальная встреча в музее «Дом станционного смотрителя» состоялась 8 февраля, накануне даты гибели Пушкина. Первым событием этого дня стало открытие выставки замечательного художника Александра Златкина. Александр Ефимович рассказал о том, как пушкинские места Гатчинского района вдохновили его на создание новых работ, посвященных Александру Сергеевичу Пушкину.

Зрители с удовольствием слушали авторские стихи художника, ставшие гармоничным дополнением к выставке. В продолжении встречи стихи современных поэтов прочитала Наталья Михайловна Антонова. Сотрудник музея Анастасия Касьянова представила зрителям произведения собственного сочинения.

Гости музея почтили память Александра Сергеевича Пушкина, из рук в руки передавая свечу памяти и читая любимые строки из его произведений. В заключении встречи сотрудники музея по старой доброй традиции угостили всех гостей моченой морошкой.

Сотрудники музея «Дом станционного смотрителя» выражают благодарность за помощь в подготовке и проведении мероприятия руководителям молодёжного движения «Оптимисты» Виктории Петровне Сулоевой, Ольге Сергеевне Конечных, ученикам Рождественской школы и руководителям седьмых классов.

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото организаторов встречи