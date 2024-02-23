«Мы встали единой крепкой стеной. Спасибо, братан, что ты рядом со мной!»

Уже немолодой солдат представил песню собственного сочинения у подножия мемориального комплекса «Саур-Могила» на концерте, посвященном 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Это было потрясающе. Чуть раньше в новостном сюжете на Первом канале Сергей Грохольскис спел ее в окопе без музыкального сопровождения - а капелла. Песня начинается словами: «Мы - не демократы, не комсомольцы».

Его исповедь о патриотах XXI века не могла остаться без внимания. Сейчас ветеран СВО выступает с патриотическими песнями на телевидении, встречается с молодежью. Недавно в номинации «Авторская песня» он стал призером первого Всероссийского творческого конкурса «Памяти героев верны!».

Мы расспросили Сергея Грохольскиса, почему он решил участвовать в специальной военной операции, что было самое трудное, и каковы планы на будущее.

- Сергей Владимирович, ваша честная и искренняя песня о добровольцах получила широкую известность. Вы так проникновенно поете о Донбассе! Люди решили, вы оттуда родом. А давно ли вы живете в Гатчинском районе?

- С рождения. В деревне Батово купил квартиру недавно. А родился в селе Никольском под Гатчиной. Там пошел в первый класс, окончил музыкальную школу по классу вокала у Виктора Дмитриевича Огороднова. Тогда школа в Никольском была с музыкальным уклоном. Виктор Дмитриевич приехал к нам работать, когда я только поступил в первый класс. И мы были его первыми учениками. Можно сказать, именно он дал мне путь в искусство.

А дальше всю сознательную жизнь я прожил в поселке Сиверский. В 1992 году окончил Сиверскую школу №1 – теперь это гимназия. Поступил в театральный институт на Моховой, с 1993 года это Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. При этом играл в театре «Поиск» в Сиверском. Потом преподавал основы актерского мастерства в школе и был руководителем детского театра.

По всему я чистый гуманитарий. Но так уж жизнь распорядилась, что поработал много где.

В 1995 году институт бросил. Пришло творческое разочарование. Театр был не востребован. У нас отняли помещение. Детей забрали. Конечно, на мой поступок повлиял и юношеский максимализм. Но что сделано – то сделано. Ушел в армию, думая, что с театром распрощался навсегда.

Но так вышло, что восемь лет назад в Петербурге проходил мимо Дома культуры «Галактика» на улице Руставели и увидел театр «Созвездие Стрельца». Дай, думаю, зайду и попробую. Зашел - и остался. Сейчас к нам пришли молодые талантливые режиссеры. Мы получаем удовольствие, работая с ними, и надеемся, что людям тоже нравится то, что мы делаем. Пока меня не было, репертуар поменялся. Сейчас постепенно вхожу.

- Вы человек состоявшийся, к тому же творческий. Почему вы прияли решение пойти добровольцем на СВО?

- Когда все началось, я сразу понял, что происходит. Если бы мне кто-то двадцать лет назад сказал, что я пойду воевать с фашизмом, я бы у виска покрутил: «Да, ладно! Откуда ему взяться?!»

Впервые обратился в военкомат в 2014 году. Там посмотрели и сказали, что в моих услугах не нуждаются. А потом, когда был издан указ, что можно идти добровольно, я пошел в военкомат снова. Вместе с 18-летними пацанами проходил медкомиссию. Думал, это не серьезно, формально - я же доброволец. Ан, нет. Медкомиссия была строгой, меня забраковали. Пытался напрямую связаться через Донецкий военкомат, но оказалось, что на тот момент они набирали только своих добровольцев. Обратился в подразделение «БАРС» Союза добровольцев Донбасса. Здесь могут служить бойцы совершенно разные по возрасту, профессии, военному опыту. И я оказался в зоне СВО в отряде добровольцев «БАРС-23».

- Каково это – простому мирному человеку оказаться на войне?

- Может, это странно прозвучит, но на фронте я обрел семью. В нашем соединении служат братья от Калининграда до Камчатки. Люди разных национальностей. Если не мы, то кто же?

Среди добровольцев попадаются разные ребята. Есть и такие, кто фильмов насмотрится и думает: сейчас повоюю, а потом домой в теплую койку. Я-то знал, что это не так. И вообще там сельским людям проще, нежели городским. Мы понимаем, что такое землю копать. А земля там плодородная, жирная, но тяжелая.

- Где вы служили?

- Мы стояли под Угледаром. Я рядовой. До этого артиллеристом не был, а там стал. На фронте очень быстро всему учишься. Работали на Д-20-й трофейной гаубице. На орудии все люди взаимозаменяемые, выполняют любую работу. Но, в основном, я был наводчиком.

- Насколько для вас была важна помощь волонтеров – маскировочные сети, носки, детские письма? Действительно эта помощь до вас доходит?

- Все, слава Богу, доходит. В большинстве своем все разговоры, что помощь не доставляется — это фейки. К нам в батальон гуманитарная помощь минимум 2–3 раза в месяц приходила. И теплые носки важны, и детские письма. Когда здоровые мужики, которые только что задом из окопа вылезли, читают и рыдают — это очень сильно.

- Каким вы видите свое будущее?

- Я был на контракте полгода, с декабря 2022 года. Моя жизнь кардинально изменилась. Уже получил удостоверение ветерана СВО. Подал заявление в фонд «Защитники Отечества», хочу работать социальным координатором. Ездил от фонда в Москву на форум ветеранов СВО. Посмотрел и понял, что могу быть там полезен. У меня есть и знания, и опыт, чтобы помогать ребятам, которые только вернулись оттуда. А это реально тяжело. Мне сегодня сказали, что мой хороший знакомый «вышел» из окна и при нем была посмертная записка: «Ребята, я не могу до сих пор жить с войной». Он был мобилизован, ранен, вернулся домой и не смог с собой справиться.

Правильно сказал на форуме один Герой Советского Союза: «У них духа хватает с гранатой под танк прыгнуть, а идти по кабинетам стучаться – нет», а приходится ходить и очень много. Система у нас не совсем идеальная. Особенно правовая. Есть добровольцы, которые вообще никаких денежных компенсаций не получают. Обязательно нужно подсказывать им, как пройти этот тернистый путь.

- А кто вам помог обрести себя, определить новый путь?

- Очень большую роль сыграла мой куратор от фонда «Защитники Отечества» Лидия Николаевна Лата. Уникальный человек!

Про фонд узнал совершенно случайно. Соседка рассказала, что есть такой фонд, и ее подруга, тоже жительница поселка Сиверский, там работает. Я познакомился с Лидией Николаевной, и она за меня плотно взялась.

- Что в первую очередь необходимо людям, которые возвращаются из зоны СВО?

- Очень нужна психологическая поддержка. Не многие понимают, что происходит с ними. Я знаю это, общаясь с теми, кто вернулся, и по себе. Честно говорю, сам первые две недели просыпался и, еще не открыв глаза, думал: а что сейчас заберем с собой? Я просыпался там, не дома.

На улицу выходил (из подъезда, машины или автобуса) - сразу глаза в небо и искал «птичек». Ведь там постоянно начеку. Полноценно и не спишь. Только когда ребята на ротацию уходят далеко в тыл, может быть, там отдыхают.

- То есть кураторство – это то, что нужно?

- Да. Чтобы сразу взять человека и поводить, в первую очередь, по врачам. Серьезно говорю, у меня здесь болячки проявляться стали только через три месяца. Там по большому счету не болит ничего. Адреналин свое дело делает. А когда пришел домой, начал рассыпаться. Пошли серьезные диагнозы. Особенно по неврологии. Оно и понятно - сырость, землянки. А когда будут возвращаться ребята, которые там уже больше года, это будет тяжело.

Нужны кураторы, чтобы помогали получить все, что положено от государства. Человек вернулся - и у него не хватает сил и нервов ходить и унижаться: бумага не та, закорючку поставил не там. Он думает, почему я теперь должен просить то, что на каждом углу кричали, что мне дадут. В этот момент кто-то должен быть рядом, чтобы посоветовать, подсказать.

Через фонд идут многие социальные программы, в том числе местного значения. Где-то, к примеру, санаторий ребят принимает. А кураторы обзванивают их и предлагают, кому это нужно.

Кроме того, у ребят, которые сейчас на СВО, остались дома одинокие матери, жены. О них обязательно нужно позаботиться. Тем, кто живет в деревнях, нужно дров наколоть, снег почистить. Это тоже работа.

- Как вы стали известным на всю страну автором-исполнителем? Писали песни раньше?

- Скажем так, песнями это назвать тяжело. Так, сочинял что-то.

- А как родилась ваша теперь знаменитая песня про добровольцев?

- Думаю, все случайности в моей жизни – не случайны.

Я тогда работал наводчиком на 120-мм миномете. Орудие было в ремонте. А тут приехали новые ребята и какой-то вирус привезли. У меня температура поднялась и три недели не опускалась. Медик делал укол, и я шел с ребятами на задание. Весь день на морозе. Никак было не поправиться. Тогда было принято решение оставить меня в подразделении, а ребята уехали выполнять боевую задачу. И тут меня как накрыло: они там - я здесь. И так родилась песня. Я ее написал за два часа. Она просто вылезла из головы.

Как раз накануне, на старый новый год, к нам приехала гуманитарная помощь из Старого Оскола. Вместе с ней школьники прислали в подразделение две гитары. Одну гитару ребята дали мне: дерзай парень! И я стал исполнять свою песню под гитару.

Все-таки ничего в жизни не случайно.

- Ваш наказ молодым?

- Самое главное, чтобы жили любовью. У нашего русского народа есть удивительная способность объединяться в сложную минуту. Потому что у нас Родина – самое святое.

Солдатами не рождаются - ими становятся. У нас есть, на кого равняться. И, в конечном счете, мы победим!

- Спасибо вам! Удачи и новых творческих успехов!

Татьяна Можаева