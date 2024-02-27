Белые ночи украсят XXX кинофестиваль «Литература и кино»

В этом году кинофестиваль в Гатчине – юбилейный, 30-й. Романтичный настрой белых июньских ночей, красота гатчинских дворцов, парков и озер должны привлечь на кинофорум в Гатчину еще больше зрителей.

Что касается организационных вопросов, управляющая делами администрации Гатчинского района Наталья Куделя и председатель комитета по культуре Мария Титова рассказали об очередных изменениях в законодательстве, касающихся порядка предоставления субсидий на проведение кинофестиваля. Администрация района срочно внесла изменения в нормативные документы, т.к. от этого зависит финансирование кинофорума.

За 30 лет, что прошли с момента рождения кинофестиваля «Литература и кино», поменялось очень многое, и продолжает меняться. На данный момент еще не известно, какая организация будет проводить гатчинский кинофестиваль в этом году. Но для объявления конкурсных процедур уже все готово: документы, техническое задание, источники финансирования. Кто заявится на конкурс, и кто его выиграет – покажет время.

Членов попечительского совета особо волновала творческая, культурная и просветительская составляющие – чем будет наполнен юбилейный кинофестиваль: фильмы, персоны, события, зрители. Будет ли воссоздана особая теплая атмосфера, которой в первые годы славился кинофестиваль в Гатчине, его круглые столы с киноведами, встречи с писателями, молодежное жюри и народная книга отзывов. Но обсуждать эти вопросы имеет смысл с уже выбранным по итогам конкурса организатором.

Татьяна Можаева

Фото из архива "Гатчинской правды"