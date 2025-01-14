Награды журналистам

Глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим тепло поздравила журналистов Гатчинского округа, отметив, что журналистика – это не просто профессия, а миссия, требующая высокой ответственности и преданности.

- Каждый из вас вносит свой вклад в формирование общественного мнения, создание информационного поля, которое влияет на жизнь людей.Пусть ваша работа всегда будет оценена по достоинству, а ваше стремление к правде и справедливости не угасает. Пусть вдохновение и креативность сопутствуют вам в каждом проекте, а каждый выпуск, каждая статья находят отклик в сердцах читателей! – пожелала журналистам Людмила Нещадим.

В этот раз на конкурс СМИ поступило почти три десятка заявок в четырех номинациях. Людмила Нещадим вручила дипломы победителям. Среди награжденных – журналисты «Гатчинской правды».

В номинации «Год семьи» первое место в категории «электронные СМИ» заняла Татьяна Можаева, статьи «Семья Керн: Гатчина, Пушкин и море» и «Шесть рукопожатий от Енакиево до Гатчины».

В номинации «Герои гатчинской земли» в категории «электронные СМИ» победила Юлия Лысанюк, материалы «Помочь кому-то не плакать», «Ирина и Алексей Позиненко: «Мы – одна огромная семья!».

В номинации «Пропаганда достижений в сфере образования, культуры, туризма, науки, спорта Гатчинского муниципального округа» в категории «печатные СМИ» первое место заняла статья главного редактора газеты «Гатчинская правда Елены Суралёвой «Спортивная семья Антиповых», в категории «электронные СМИ» победила Екатерина Дзюба, статьи «Нас мало, но мы в белых халатах!» и «Воскресение собора святого Павла».

Также среди победителей в разных категориях и номинациях – журналисты ГТИК «Ореол-Инфо» Татьяна Алехина и Виктория Петриченко, редактор телеканала «ОРЕОЛ47» Галина Паламарчук, редактор газеты «Уездные вести» Алена Рыбакова и редактор газеты «Спектр-Гатчина» Надежда Красноперова. Поздравляем коллег!