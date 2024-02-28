В Гатчинском районе выбрали территории для благоустройства

«В Ленобласти голосование по выбору территорий для благоустройства на 2025 год идет в две волны: первая завершилась 16 февраля. Самыми активными стали жители Новосветского, Кузьмоловского, Романовского, Форносовского и Красноборского поселений. Каждый житель Ленобласти старше 14 лет — всего более 35 тысяч человек — смог не только проголосовать за территорию, но и выбрать ее востребованное функциональное наполнение. Это крайне важно для растущих городов, ведь это помогает укреплять социальные связи и воспитывает чувство общей ответственности у жителей», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Рейтинговое голосование состоялось для 97 населенных пунктов с численностью жителей от 1 000 до 10 000 человек.

В Войсковицком поселении выбрали для благоустройства Центральную аллею, в Веревском поселении - сквер «Пожарных спасателей», в Кобринском поселении – парк «Сиреневый бор». Самими активными стали жители Новосветского поселения – там благоустроят общественную территорию у дома 12.

Кроме стандартных элементов благоустройства — скамеек, урн, освещения и пешеходных дорожек — жители хотели бы видеть разнообразные газоны, декоративные кустарники, цветники и деревья, а также инфраструктуру для отдыха — городские качели, беседки и навесы. Из необычных практик: люди предлагали тренажеры для пожилых, домики для кошек, столы для армрестлинга, «гостиницы» для насекомых для повышения опыляемости растений, станцию для техобслуживания велосипедов и самокатов. Результаты голосования, опроса и предстоящих очных встреч станут основой заявок, которые направят на отбор для включения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда». Лучшие инициативы получат финансирование и будут реализованы в 2025 году.

Вторая волна голосования для 29 крупных поселений Ленинградской области с численностью населения от 10 тыс. человек пройдет весной — уже идет регистрация волонтеров на Добро.рф.