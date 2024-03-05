На выборах Президента России проголосовать на дому можно по уважительной причине

Для этого с 7 марта (а на портале Госуслуги – с 5 марта) до 14.00 17 марта необходимо письменно или устно обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя. Обращение избирателя может быть передано при содействии других лиц.

В заявлении (устном обращении) должна быть указана причина, по которой избиратель не сможет прибыть в помещение для голосования (состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами в этом нуждающимися, иные уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования), а также содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

При получении бюллетеня избиратель, голосующий на дому, проставляет на заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, указывает дату голосования и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им документа могут быть внесены в указанное заявление членом участковой комиссии с правом решающего голоса. Члены участковой комиссии с правом решающего голоса своими подписями на заявлении удостоверяют факт выдачи бюллетеня.

В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом, его доверенным лицом, наблюдателем.

Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в помещение участковой комиссии после направления к нему членов комиссии для проведения голосования вне помещения для голосования, никто из членов избирательной комиссии не вправе выдать данному избирателю бюллетень пока не возвратятся члены комиссии, выезжавшие по заявлению данного избирателя, и не будет установлено, что указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.

При проведении голосования вне помещения для голосования вправе присутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели.