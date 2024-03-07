Сергей Перминов в Неделю приемов подключился к рассмотрению обращений гатчинцев

Одна из жительниц обратилась по вопросу предоставления жилого помещения растущей семье. В ходе приема предоставлены разъяснения по вопросу возможного участия в программных мероприятиях на получения соцвыплаты на приобретение необходимого жилья.

Пожилая ленинградка поинтересовалась предоставлением мер социальной поддержки и возможной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией семьи. После изучения данных женщине рекомендовано обратиться с заявлением о предоставлении адресной выплаты.

В канун Международного женского дня 8 марта сенатор РФ воспользовался случаем, чтобы поздравить с праздником весны, красоты и женственности всех участниц состоявшегося приема.